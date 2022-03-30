З окупованих російськими військами територій здійснюється примусова депортація громадян України на територію Росії. Що у такому разі робити та куди звертатися розповідають #Букви.

Про це повідомляють #Букви.

Необхідно пам’ятати, що будь-які посягання на життя, здоров’я, права та свободу (зокрема це стосується примусової депортації) мирних жителів під час війни з боку військ суперника є порушенням Женевської конвенції.

Що ж до жителів тимчасово окупованих територій України, яких Російська Федерація фактично взяла в заручники та примусово депортувала до анексованого Криму, в ОРДЛО або на територію самої РФ, то насамперед їм слід сповістити про своє місцеперебування дипломатичним установам України, список та контакти яких надало МЗС:

Посольство України в Естонській Республіці

Посольство України в Латвійській Республіці

тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956

електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Республіці Білорусь

тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59

електронна пошта: [email protected], [email protected]

Посольство України в Грузії

тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88

електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Азербайджанській Республіці

тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05

електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Республіці Казахстан

Посольство України в Республіці Фінляндія

тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200

електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Китайській Народній Республіці

Посольство України в Республіці Вірменія

тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273

електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Литовській Республіці

Посольство України в Республіці Польща

тел.: +48 698 608 837

електронна пошта: [email protected]

Консульство України в Гданську

тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33

електронна пошта: [email protected]

Посольство України в Турецькій Республіці