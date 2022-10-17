В "Укрзалізниці" надали рекомендації пасажирам, які не встигли на рейс через повітряну тривогу. Радять зберегти квиток.

Про це повідомила компанія в Telegram.

Пасажирам, які не встигли сісти на рейс, бо очікували на закінчення повітряної тривоги в укриттях, пропонують інший потяг. В “УЗ” порадили скористатися тим же квитком для поїздки наступним поїздом того ж напрямку.