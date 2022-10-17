Про це повідомила компанія в Telegram.
Пасажирам, які не встигли сісти на рейс, бо очікували на закінчення повітряної тривоги в укриттях, пропонують інший потяг. В “УЗ” порадили скористатися тим же квитком для поїздки наступним поїздом того ж напрямку.
“Збережіть квиток та покажіть його провіднику, ми знайдемо місця для кожного”, — зазначили у компанії.
Потяги відправляються за графіком.
Раніше у компанії заявляли, що у чат-боті та мобільному додатку можна відслідковувати прибуття, відправлення та затримки рейсів по вокзалах Сум, Бердичева, Олександрії та Білої Церкви в режимі онлайн.
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