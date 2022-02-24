Про це повідомляє Служба безпеки України в Instagram.

Головне – зберігати спокій та не піддаватися паніці. Дотримуйтеся правил безпеки.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Слава Україні!