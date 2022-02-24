Про це повідомляє Служба безпеки України в Instagram.
Головне – зберігати спокій та не піддаватися паніці. Дотримуйтеся правил безпеки.
Слава Україні!
- Нагадаємо, система аеродромної оборони збила ракетний приціл на аеропорт Жуляни. Чиновники повідомляють, що це російська тактична керована ракета класу “повітря-поверхня” середньої дальності Х-31.
- За даними Міністерства внутрішніх справ України, в Обухівському районі Київської області упав літак Збройних сил України.
- У Києві можуть спостерігатися перебої з екстреними службами 101 і 112, над відновленням мережі вже працюють фахівці. Українців закликали не вірити фейкам.
- Заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Маряна Безугла повідомила про знищення танків країни-агресора.