Якщо почули сирени, гудки підприємств поруч або попередження з гучномовців, першою чергою – не панікуйте.

Українські рятувальники розробили інструкції для громадян, як діяти у разі надзвичайної ситуації та отримання сигналу системи оповіщення “Увага всім!”.

При отриманні сигналу “Увага всім!” (звуки сирен, гудки підприємств, або звуки гучномовців, що тривають кілька хвилин) першою чергою опануйте себе. Увімкніть телевізор чи радіоприймач та оберіть інформаційні канали.

Інформація буде передана протягом 5 хвилин після сигналу.

Запам’ятайте інструкції, які там буде оголошено та дотримуйтеся їх.

Після цього телевізори та радіоприймачі залишіть увімкненими, аби бути в курсі подій.