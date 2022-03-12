Відповідні рекомендації опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

У випадку хімічної атаки потрібно:

  • щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
  • заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
  • увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;
  • попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
  • вимкнути побутові прилади та газ.

У разі евакуації потрібно:

  • Взяти з собою аптечку;
  • Одягнутися так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри;
  • Використовувати протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

На вулиці у жодному разі не можна:

  • Бігати;
  • Торкатися різних предметів;
  • Наступати на калюжі;
  • Їсти чи пити.
У разі викидів хлору – намагайтеся пересуватися по підвищеннях, якщо аміаку – низинами. Якомога швидше залишайте зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.

  • Що робити у разі хімічної атаки та як надати допомогу при хімотруєнні – рекомендації МОЗ

    Фото: пресслужба МОЗ

  • Що робити у разі хімічної атаки та як надати допомогу при хімотруєнні – рекомендації МОЗ

    Фото: пресслужба МОЗ

  • Що робити у разі хімічної атаки та як надати допомогу при хімотруєнні – рекомендації МОЗ

    Фото: пресслужба МОЗ

  • Що робити у разі хімічної атаки та як надати допомогу при хімотруєнні – рекомендації МОЗ

    Фото: пресслужба МОЗ

  • Що робити у разі хімічної атаки та як надати допомогу при хімотруєнні – рекомендації МОЗ

    Фото: пресслужба МОЗ

  • Що робити у разі хімічної атаки та як надати допомогу при хімотруєнні – рекомендації МОЗ

    Фото: пресслужба МОЗ

  • Що робити у разі хімічної атаки та як надати допомогу при хімотруєнні – рекомендації МОЗ

    Фото: пресслужба МОЗ

Що робити у разі хімічної атаки та як надати допомогу при хімотруєнні – рекомендації МОЗ // 7 фото