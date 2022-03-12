Відповідні рекомендації опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
У випадку хімічної атаки потрібно:
- щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
- заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
- увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;
- попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
- вимкнути побутові прилади та газ.
У разі евакуації потрібно:
- Взяти з собою аптечку;
- Одягнутися так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри;
- Використовувати протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
На вулиці у жодному разі не можна:
- Бігати;
- Торкатися різних предметів;
- Наступати на калюжі;
- Їсти чи пити.
У разі викидів хлору – намагайтеся пересуватися по підвищеннях, якщо аміаку – низинами. Якомога швидше залишайте зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.
Що робити у разі хімічної атаки та як надати допомогу при хімотруєнні – рекомендації МОЗ // 7 фото
- Нагадаємо, Керівник Державного підприємства “НАЕК “Енергоатом”” Петро Котін повідомив, що Запорізьку АЕС, яка наразі окупована росіянами, “приєднали” до “Росатому”.
- 4 березня російські війська захопили майданчик Запорізької АЕС. Персонал станції забезпечує експлуатацію енергоблоків згідно з регламентом їх безпечної експлуатації.
- Також у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що відключення Чорнобильської та Запорізької АЕС від електромереж можуть погіршити експлуатаційну радіаційну безпеку.