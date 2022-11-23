Про це повідомило “Суспільне мовлення”.

У повідомленні зазначається, що, якщо ви втратили сигнал українського телебачення, необхідно перейти на “Українське радіо” (АМ та FM по всій країні) і цифрові платформи “Суспільного”.

“Саме оперативне інформування й перевірка повідомлень допомагає зберігати спокій та протидіяти дезінформації окупантів”, – зазначили у повідомленні.

А також закликали зберігати картинки інструкції чи робити фото екрана, а також поширювати на випадок зникнення українського телебачення чи інтернету.

Далі зображено інструкції з частотами “Українського радіо”, які діють відповідно до кожного регіону України.





























Що робити у разі втрати сигналу українського телебачення: інструкція // 15 фото

Зазначимо, що нещодавно президент “Київстару” Олександр Комаров заявив, що повне зникнення мобільного зв’язку по всій Україні на довгий час навряд чи можливе, однак зауважив, що будь-якому приладу у 21 столітті потрібне електроживлення.

Водночас він припустив, що мережа може перетворитися на точкове покриття, коли зв’язок буде присутнім островами: “Це зараз ми бачимо на прикладі Києва, коли відключають цілі райони з великою кількістю мешканців, і за кілька годин зникає мобільний і фіксований зв’язок. Але це не означає, що Київ — без зв’язку”, — додав президент “Київстару”.

За його словами, співвідношення сайтів, що працюють та не працюють, таке саме, як і по всій Україні — близько 30%. Найбільш уразливими областями він вважає Київську, Харківську, Львівську та Полтавську.