Про це повідомило “Суспільне мовлення”.
У повідомленні зазначається, що, якщо ви втратили сигнал українського телебачення, необхідно перейти на “Українське радіо” (АМ та FM по всій країні) і цифрові платформи “Суспільного”.
“Саме оперативне інформування й перевірка повідомлень допомагає зберігати спокій та протидіяти дезінформації окупантів”, – зазначили у повідомленні.
А також закликали зберігати картинки інструкції чи робити фото екрана, а також поширювати на випадок зникнення українського телебачення чи інтернету.
Далі зображено інструкції з частотами “Українського радіо”, які діють відповідно до кожного регіону України.
Що робити у разі втрати сигналу українського телебачення: інструкція // 15 фото
Зазначимо, що нещодавно президент “Київстару” Олександр Комаров заявив, що повне зникнення мобільного зв’язку по всій Україні на довгий час навряд чи можливе, однак зауважив, що будь-якому приладу у 21 столітті потрібне електроживлення.
Водночас він припустив, що мережа може перетворитися на точкове покриття, коли зв’язок буде присутнім островами: “Це зараз ми бачимо на прикладі Києва, коли відключають цілі райони з великою кількістю мешканців, і за кілька годин зникає мобільний і фіксований зв’язок. Але це не означає, що Київ — без зв’язку”, — додав президент “Київстару”.
За його словами, співвідношення сайтів, що працюють та не працюють, таке саме, як і по всій Україні — близько 30%. Найбільш уразливими областями він вважає Київську, Харківську, Львівську та Полтавську.
- Співзасновник та співвласник інтернет-магазину та маркетплейсу Rozetka Владислав Чечоткін повідомив, що у магазинах Rozetka можна зігрітися чи навіть зарядити свої гаджети під час вимкнення електроенергії.
- Головне управління Держпродспоживслужби в Києві надало поради щодо того, як правильно зберігати продукти й безпечно харчуватися в умовах тривалих відключень електроенергії.