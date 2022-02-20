Очікується, що Росія буде атакувати одночасно на кількох фронтах, але українські збройні сили буде нелегко перемогти. Як це здійснюватиметься та які будуть наслідки, постарався передбачити колумніст Саймон Тісдалл.

Ці прогнози опубліковані у британському виданні The Guardian.

Як працюватиме повномасштабне вторгнення?

Використовуючи свою значну перевагу в сухопутних, морських і повітряних силах, очікується, що Росія буде атакувати одночасно на кількох фронтах, з північного сходу, Донбасу та Криму. Сухопутні війська в Білорусі, за підтримки авіаударів, очолять бліцкриг на південь, щоб захопити столицю, Київ. Українська армія в оточенні була б змушена, теоретично, капітулювати.

Які основні цілі?

Основною метою було б швидка капітуляція українського уряду в Києві та “нейтралізація” його обраних лідерів. Основними цілями будуть президентський палац, парламент, міністерства, ЗМІ та Майдан Незалежності – символічне місце українських продемократичних революцій.

Якою ціною?

За оцінками США, артилерійські, ракетні удари, бомбардування та наземні зіткнення можуть вбити 50 000 мирних жителів, і ця цифра може виявитися навіть більшою, якщо бої триватимуть. Сотні тисяч можуть втекти, створивши для Європи величезну гуманітарну ситуацію та надзвичайну ситуацію з біженцями. Не можна виключати грубі порушення прав людини та звірства з використанням хімічної зброї, як у Сирії. Британські чиновники прогнозують “жахливі” страждання.

Чи є у Володимира Путіна план Б?

Аналітики кажуть, що Росія могла б вибрати обмеженіший, менш ризикований наступ, щоб захопити додаткові території на сході України та на Донбасі, водночас стверджуючи незалежність промосковських відколотих республік там, як у Грузії у 2008 році. Вона також може спробувати захопити основні порти Маріуполя на Азовському морі та Одеси на Чорному морі та створити “сухопутний міст” до Криму.

Чи все могло піти не так?

Так. Збройні сили України буде нелегко перемогти. До бою можуть приєднатися цивільні. США та Великобританія не виключають озброєння бійців опору, як під час радянської окупації Афганістану. Британські міністри прогнозують тривалий опір, від яких Росія зазнає значних втрат. За такого сценарію російська громадська думка може обернутися проти Путіна.

Який план гри Кремля після вторгнення?

Путін хоче інституційно слабку, залежну Україну, яка реагує на його волю та відсторонена від Заходу – як Білорусь. Можна очікувати, що він поставить на посаду промосковських політиків у Києві, одночасно усуне опонентів і призначить вибори (як у Росії). Американські офіційні особи вважають, що Кремль склав список громадських діячів, які підлягають арешту або вбивству.

Що робитиме захід?

Сили США зараз не будуть безпосередньо залучатися, але деякі держави НАТО швидко нададуть військову допомогу, включаючи летальну допомогу, обмін розвідувальними даними та зброю, таку як переносні ракети (як в Афганістані). Якщо бої триватимуть і жертви серед мирного населення зростуть, тиск на захід з метою втручання буде швидко зростати.

Нація-парія?

Після вторгнення будуть безпрецедентні санкції США та ЄС, які можуть змінити гру. Вони включають потенційно негативні обмеження щодо російських банків, корпорацій, експорту, кредитів і передачі технологій, дипломатичну ізоляцію, націлювання на особисте багатство Путіна та його прихильників-олігархів. Газопровід “Північний потік-2” до Німеччини буде заморожений на невизначений термін.

Який буде ширший вплив?

Нестабільність світової економіки та фондового ринку буде зростати. Ціни на енергоносії зростатимуть і надалі. Постачання основних харчових продуктів в африканські та азійські країни, які залежать від України, п’ятого за величиною експортера пшениці у світі в 2020 році, постраждає. Підтримка Китаєм Путіна може поглибити напруженість між Сходом і Заходом. Додаткові оборонні розгортання НАТО на кордонах Росії можуть збільшити ризик “пожежі” в Європі.