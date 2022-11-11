Мабуть, кожен з нас чув про Чорну п’ятницю або Black Friday. Це великий розпродаж, який влаштовують магазини у всьому світі. У цей день знижки можуть досягати 90%. Це чудова можливість зекономити та купити потрібні речі за смішною ціною.

Тож коли Чорна п’ятниця у цьому році? Що можна купити зі знижкою? Та як зекономити на розпродажі? Відповідаємо на ці запитання в нашому огляді.

Коли пройде Чорна п’ятниця?

У цьому році Чорна п’ятниця буде проходити 25 листопада. Але магазини можуть не обмежуватися одним днем. Деякі продавці влаштовують розпродаж за тиждень до Чорної п’ятниці. А в останній день – у п’ятницю – роблять найбільші знижки. Магазини електроніки не можуть упустити можливості влаштувати розпродаж під назвою кіберпонеділок. Так називається наступний понеділок після Чорної п’ятниці, коли розпродається електроніка та гаджети.

Які товари беруть участь у Чорній п’ятниці?

Під час Чорної п’ятниці можна купити абсолютно все:

побутова техніка – магазини розпродають холодильники, пральні машини, плити, мультиварки, блендери, м’ясорубки, кухонні комбайни, обігрівачі, генератори;

електроніка та гаджети – поспішіть купити телевізор, комп’ютер, ноутбук, смартфон або планшет з великою знижкою;

меблі – на розпродаж попадуть ліжка та матраци, дивани та крісла, стільці та столи, гарнітури та шафи;

одяг та взуття – ви зможете одягнути всю сім’ю, в акціях будуть брати участь нові серії та залишки минулих колекцій.

Чорна п’ятниця проходить за місяць до Різдва та Нового року. Отже, це гарна можливість купити близьким людям подарунки.

Як зекономити у Чорну п’ятницю?

Варто пам’ятати, що розпродаж несе вигоду не лише покупцям. Продавці зроблять все, щоб продати якнайбільше товарів. Вони будуть використовувати різні маркетингові хитрощі. Щоб не спокуситися на них, треба дотримуватися кількох правил:

заздалегідь напишіть список потрібних речей – так ви зможете уникнути непотрібних розтрат;

треба обмежити бюджет – подумайте, яку суму ви можете витратити під час Чорної п’ятниці, щоб вона не сильно вдарила по сімейному бюджету;

порівняйте ціни та пропозиції різних магазинів – так ви можете піймати найбільші знижки.

Перед розпродажем оберіть для себе зручний формат. Можна прогулятися по магазинах. Але значно зручніше робити покупки онлайн. Перед замовленням в інтернет-магазині уважно ознайомтеся з умовами доставки, щоб не переплачувати за неї.