Ендометріоз - це гінекологічне захворювання, яке часто зустрічається у жінок і проявляється розростанням слизової оболонки ендометрія за межами тіла матки. При розростанні шару ендометрію виникає безпліддя. Що робити та які методи допомагають у лікуванні – читайте далі.

Які ознаки ендометріозу?

Проявляється це захворювання на рівні гінекологічних змін, дискомфортом та болями. Зокрема, це:

Неприємні відчуття при статевому акті;

Болісні менструації;

мажучі виділення до і після менструації;

Інтенсивні болі внизу живота та в попереку перед менструацією, які згодом переростають у постійні.

Крім фізичного болю, ендометріоз також порушує репродуктивну функцію, що проявляється неможливістю зачаття дитини.

Що потрібно для діагностики захворювання?

При появі перерахованих вище симптомів, слід звернутися до гінеколога. Діагностика допоможе встановити, чи це ендометріоз, чи симптоми пов’язані з іншими захворюваннями.

Для встановлення діагнозу потрібно пройти УЗД малого тазу, зробити рентгенівський знімок матки і маткових труб. Додатково можуть призначити лапароскопію, яка виконується методом хірургічного використання оптичного приладу. Прилад вводять у черевну порожнину та розглядають органи зсередини.

Які види лікування допоможуть позбутися ендометріозу?

До методів лікування цього захворювання належать два напрями:

Гормональне лікування. Проводять спеціальними препаратами, які припиняють у жінки місячні з метою атрофувати осередки ендометріозу. Триває таке лікування близько півроку, і може викликати різні побічні ефекти та рецидив після припинення прийому медикаментів. Хірургічне втручання. Лапароскопія дозволяє видалити осередки лазером чи електрокоагуляцією. Органи при цьому зберігаються і репродуктивна система піддається корекції, зокрема до запліднення допоміжними технологіями.

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Звичайно ж, для тих жінок, кому ця ситуація не знайома на практиці, її не потрібно ігнорувати. З ендометріозом може зіткнутися кожна жінка, тому важливо уважно стежити за своїм жіночим здоров’ям. Відвідуйте регулярно гінеколога, проходьте комплексні обстеження, особливо при прояві змін – скороченні тривалості менструального циклу або порушенні обміну речовин та появі зайвої ваги.

Жінки віком від 30 до 45 років особливо потребують спостережень, адже відбуваються вікові зміни в репродуктивній системі, які потребують корекції. Звертайтеся до гінекологів, репродуктологів із профільних медичних закладів, таких як клініка LITA, щоб отримувати якісну допомогу. Це допоможе не лише вчасно виявити безпліддя та запобігти серйозним змінам, але також залишатися здоровою, адже будь-яке гінекологічне захворювання впливає на інші функції організму та погіршує стан.