Про це пише посольство США в Україні.
За підтримки Програми демократичних грантів Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” зробила низку відеороликів під назвою “Як захистиТись від домашнього насильства”.
У них висвітлюються різні інструменти для захисту та підтримки тих, хто постраждав, розмови з тими, хто працює над припиненням гендерного насильства, зокрема з юристами, поліцейськими, суддями та адвокатами.
Як зазначено на сайті “ЮрФем”, вже кілька років різні спільноти юристок/тів, правозахисників/ниць, представниць/ків різних професійних середовищ працюють над посиленням видимості проблеми домашнього насильства, покращення алгоритмів та захисту постраждалих. Десятки інформаційних кампаній заохочують постраждалих звертатись за допомогою. З метою висвітлення цієї проблеми і створена ця серія.
Довідка: Відповідно до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, до гендернозумовленого насильства належать фізичне насильство, психологічне, сексуальне, економічне, домашнє насильство, сексуальне домагання, переслідування, зґвалтування, сильні пошкодження, каліцтва жіночих геніталій, примусова стерилізація, примусовий шлюб, репродуктивне насильство, насильство в інституційному середовищі, злочини в ім’я так званої честі, торгівля людьми, гендерна дискримінація, насильство у воєнних, конфліктних та постконфліктних ситуаціях.
- Нагадаємо, 270 жінок-суддів з Афганістану перебувають у ситуації смертельної небезпеки, бо на них полюють представники “Талібану” та чоловіки-злочинці, яких вони посадили за ґрати.
- У 2020 році Міністерство внутрішніх справ України запустило чат-бот у Telegram для протидії домашньому насильству
- Також “Слуга” Юраш вважає, що з проблемою домашнього насильства допоможе церква.