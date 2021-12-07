З 25 листопада до 10 грудня цьогоріч у багатьох країнах світу проходить акція "16 днів активізму проти гендернозумовленого насильства".

Про це пише посольство США в Україні.

За підтримки Програми демократичних грантів Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” зробила низку відеороликів під назвою “Як захистиТись від домашнього насильства”.

У них висвітлюються різні інструменти для захисту та підтримки тих, хто постраждав, розмови з тими, хто працює над припиненням гендерного насильства, зокрема з юристами, поліцейськими, суддями та адвокатами.

Як зазначено на сайті “ЮрФем”, вже кілька років різні спільноти юристок/тів, правозахисників/ниць, представниць/ків різних професійних середовищ працюють над посиленням видимості проблеми домашнього насильства, покращення алгоритмів та захисту постраждалих. Десятки інформаційних кампаній заохочують постраждалих звертатись за допомогою. З метою висвітлення цієї проблеми і створена ця серія.

Довідка: Відповідно до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, до гендернозумовленого насильства належать фізичне насильство, психологічне, сексуальне, економічне, домашнє насильство, сексуальне домагання, переслідування, зґвалтування, сильні пошкодження, каліцтва жіночих геніталій, примусова стерилізація, примусовий шлюб, репродуктивне насильство, насильство в інституційному середовищі, злочини в ім’я так званої честі, торгівля людьми, гендерна дискримінація, насильство у воєнних, конфліктних та постконфліктних ситуаціях.