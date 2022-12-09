Бажаєте встановити опалювальну систему, але немає бажання замовляти складний та дорогий проект? У цій статті ми розглянемо конвекторне опалення – варіант, який дозволить обігрівати приміщення без використання казана, схеми труб та радіаторів.

Кожен обігрівач у такій системі підключається автономно, тому конвектори дуже акуратно та стильно виглядають у сучасних інтер’єрах. Крім цього, конвекторне електроопалення приватного будинку дозволяє створювати відмінні комбіновані системи, де кімнати опалюються газом чи електрикою на вибір.

Що таке конвекторне опалення?

Будь-яка модель конвектора працює за рахунок природної конвекції повітря. Завдяки хитрому устрою приладу та природним фізичним силам, прохолодне повітря потрапляє під корпус, проходить крізь теплообмінник, нагрівається та піднімається – потрапляє назад у кімнату. Таким чином, повітря циркулює в системі без використання вентилятора.

Які бувають конвектори?

Прилади можна розділити на кілька груп:

Бувають газові та водяні або електричні конвектори опалення; За типом теплообмінника: стрічкові, трубчасті, монолітні; Можна вибрати електромеханічне чи електронне, дистанційне керування; За методом монтажу: підлоговий, настінний, вбудований, плінтусний.

Конвекторне опалення будинку: переваги

Декілька обігрівачів у приватному будинку можуть замінити складну опалювальну систему з трубами, радіаторами та безліччю елементів обв’язування котла. Прилад швидко нагрівається і вже через 2-3 хвилини починає ефективно опалювати приміщення; Мають тривалий термін служби, особливо у випадку із низькотемпературними моделями; Коштують дорожче за радіатори, проте простота монтажу нівелює цей недолік. Крім цього, електронне керування дозволяє використовувати газ або електроенергію максимально економічно. Це робить конвектори набагато дешевшим способом опалення.

Нюанси встановлення конвектора у приватному будинку

Подбайте про те, щоб гаряче повітря піднімалося вільно: конвектор у ніші або під підвіконням дуже сильно нагріватиме поверхні.

Щоб встановити газовий прилад, потрібно дотримуватись граничної обережності та мати дозвіл на проведення таких робіт. Пристрій закріплюється в вертикальному положенні, а труба для вихлопу – ізолюється. Конвектор можна підключити до газової магістралі або використовувати скраплений газ у балонах.

При установці електричного конвектора опалення важливо лише дотримуватися мінімальної відстані до найближчих предметів — щонайменше 30 см.