Сонячний опік — це реакція клітин вашої шкіри на пошкодження ультрафіолетовим випромінюванням сонця. Ви нічого не можете вдіяти щодо тривалої шкоди, яку сонячний опік завдає вашій ДНК, але є засоби, які допоможуть заспокоїти шкіру в короткостроковій перспективі.

Джерело: The New York Times

При сонячному опіку першого ступеня верхній шар шкіри, який називається епідермісом, пошкоджується, що призводить до почервоніння, болю та набряку.

Сонячні опіки другого ступеня більш важкі, оскільки пошкоджень також зазнає і наступний шар шкіри – дерма. Коли це трапляється, можуть з’явитися пухирі, оскільки епідерміс і дерма відокремлюються і запальна рідина проникає всередину.

Сонячні опіки також пошкоджують ДНК клітин шкіри, що з часом може призвести до раку шкіри. Один сонячний опік у дитинстві або п’ять чи більше сонячних опіків у будь-якому віці подвоюють ризик меланоми, сказав доктор Джессі Левін, доцент кафедри дерматології Школи медицини Ікана і представник Фонду боротьби з раком шкіри.

Видання пропонує декілька способів заспокоєння шкіри після сонячного опіку.

Зволожуйте шкіру та підтримуйте водний баланс

Під час сонячних опіків важливо пити багато води, тому що “посилення кровотоку до вашої шкіри” може спричинити втрату рідини, сказала д-р Дженніфер Холман, речниця Американської академії дерматології.

“Що стосується самої шкіри, тримайте місце опіку прохолодним і зволоженим. Прийміть прохолодний душ або ванну або використовуйте охолоджені компреси на уражену область. Але не користуйтеся пакетами з льодом, оскільки сильний холод може ще більше пошкодити шкіру”, – пояснила вона.

Потім потрібно нанести на місце опіку зволожуючий крем. Експерти розійшлися в думках щодо того, варто вибирати густий чи рідкий лосьйон. Доктор Холман рекомендує креми, які містять такі інгредієнти, як кераміди або вазелін, що “утримують вологу”. Однак доктор Левін попередив, що густіші лосьйони можуть утримувати тепло, і порадив замість цього використовувати більш рідкий варіант на водній основі.

Також досить часто рекламують алое як засіб від сонячних опіків, і експерти кажуть, що це хороший інгредієнт, на який варто звернути увагу, оскільки воно є ефективним зволожувачем.

Незалежно від того, який вид зволожуючого крему ви виберете, продукт не повинен містити ароматизаторів і мати короткий список інгредієнтів, щоб уникнути будь-яких потенційно подразнюючих добавок. Якщо ви відчуваєте сильний дискомфорт, безрецептурний протизапальний засіб для знеболення, як-от Advil або Motrin, може надати деяке полегшення та допомогти зменшити набряк. Однак слід уникати місцевих знеболюючих засобів, які містять лідокаїн або бензокаїн, оскільки вони можуть погіршити стан шкіри.

Будьте обережні з лущенням шкіри та пухирями

Якщо у вас з’явилися пухирі, обов’язково потрібно очистити подразнене місце водою з милом. Якщо пухирі викликають сильний дискомфорт, доктор Адамсон розповів, що можна злити рідину за допомогою стерилізованої голки, не лопаючи при цьому сам пухир.

“Ваша шкіра є вашою першою лінією захисту від бактерій та інших патогенів, і оголення тканин під нею може зробити вас вразливими до інфекції. Навіть якщо у вас немає пухирів, лущення може виникнути через кілька днів після опіку, оскільки верхній шар мертвої шкіри відшаровується”, – йдеться у матеріалі.

Будь-які ознаки кровотечі означають, що ви зайшли занадто далеко і відкрили вхід для інфекції. Через такий ризик доктор Холман рекомендує використовувати гострі стерилізовані ножиці, щоб обрізати мертві краї.

Не хвилюйтеся

Переважна більшість сонячних опіків не є гостро небезпечними. Єдиною причиною звернення до лікаря може стати лихоманка (оскільки це може свідчити про тепловий удар).

Коли ваша шкіра заживає, що зазвичай займає близько тижня, важливо запобігти новим опікам.

“Це не означає, що сонячний опік повинен зіпсувати вашу відпустку — просто будьте особливо обережні, коли виходите на вулицю. Обов’язково користуйтеся сонцезахисним кремом із SPF не менше 30. Одягніть капелюх з широкими полями і накрийте обпечене місце”, – порадили у виданні.

Також, якщо є така можливість, краще знаходитися в тіні (парасолька — ваш друг) і намагатися уникати сонця в години пік з 10 ранку до 4 вечора. Постарайтеся не надто хвилюватися. Сонячний опік дійсно збільшує ризик раку шкіри, “але це не означає, що хвороба обов’язково має з’явитися”, — сказав доктор Адамсон.