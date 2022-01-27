На тлі можливого вторгнення Росії в Україну західні уряди погрожують Кремлю небаченими раніше санкціями. Проте, з поміж усіх попереджень про наслідки, викликати страх у Москви може тільки одне - відключення від глобальної банківської системи SWIFT.

Про це йдеться у матеріалі міжнародної агенції CNN

Нещодавно в США висловили припущення, що Російську Федерацію можуть вилучити зі SWIFT – високобезпечної мережі, яка з’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу.

У відповідь чиновники із Росії заявили, що у випадку відключення від SWIFT вони перестануть постачати до Європи газ, нафту та метали.

“Якщо відключити Росію від SWIFT, то ми не зможемо отримувати іноземну валюту. Але тоді покупці, у першу чергу країни Європи, залишаться без наших товарів – газу, нафти, металів та інших важливих компонентів”, – зазначив віцеспікер верхньої палати парламенту РФ Микола Журавльов.

Він додав, що SWIFT – це європейська компанія, до якої входить немало держав. А тому, рішення про відключення Росії повинне бути ухвалено всіма учасниками, а не лише США та Великою Британією.

Як відомо, товариство всесвітньої міжбанківської фінансової телекомунікації (SWIFT) було засновано в 1973 році. SWIFT базується у Бельгії та знаходиться під керуванням правління, до складу якого входять 25 людей.

На сьогодні систему використовують понад 11 000 фінансових установ. За допомогою SWIFT надсилаються захищені повідомлення та платіжні доручення. Оскільки альтернативи такій платіжній системі не існує, вона є надважливою для глобальних фінансів.

У випадку відключення РФ від SWIFT світові фінансові установи не зможуть відправляти гроші в Росію або вивозити кошти з неї. Це стане справжнім шоком для російських компаній та їх іноземних клієнтів, насамперед покупців експорту нафти та газу, номінованого у доларах США.

“Відключення приведе до зупинки всіх міжнародних транзакцій та викличе волатильність валюти. Почнеться масовий відтік капіталу”, – ще торік розповідала запрошена наукова співробітниця Фінського інституту міжнародних відносин Марія Шагіна.

Відомо, що у 2012 році від SWIFT були відключені банки Ірану після того, як Європейський союз ввів проти країни санкції через їхню ядерну програму. За словами Шагіної, після цього Іран втратив майже половину своїх надходжень від продажу нафти та 30% зовнішньої торгівлі.

Поки точно не зрозуміло, наскільки союзники США підтримають рішення про відключення Росії від SWIFT. На думку Марії Шагіної, у випадку відключення найбільше втратять саме США та Німеччина, оскільки банки цих держав найчастіше контактують з російськими банками.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) вже попередив кредиторів, які мають вплив на РФ, готуватись до санкцій проти Москви. Окрім цього в ЄЦБ поцікавились у інших банків, як вони відреагують на відключення російських банків від SWIFT.

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон 25 січня повідомив депутатів, що його уряд разом зі США обговорюють можливість відключення Росії від SWIFT.

“Без сумніву, саме такий крок може стати найпотужнішою зброєю проти Росії. Але її можна розгорнути тільки за сприяння США. Наразі ми обговорюємо це питання”, – зазначив Джонсон.

До можливого відключення від SWIFT Росія почала готуватись ще декілька років тому, заснувавши власну платіжну систему SPFS. Це сталось після того, як у 2014 році проти РФ ввели перші санкції за незаконну анексію Криму. У самій РФ переконують, що на сьогодні система SPFS налічує близько 400 користувачів.

“Через SPFS здійснюються 20% внутрішніх переказів. Проте, ця система має обмежений розмір повідомлень та самі операції обмежені робочими днями”, – додала Марія Шагіна.

Окрім SPFS, альтернативою SWIFT для Росії може стати китайська транскордонна міжбанківська платіжна система CIPS. Окрім цього, Москва може бути змушена почати використовувати криптовалюти. Проте, такі альтернативи важко назвати привабливими.