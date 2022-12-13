Декілька днів тому співачка Селін Діон повідомила, що скасовує свої найближчі концерти, оскільки у неї діагностували синдром м'язової скутості - рідкісне захворювання центральної нервової системи (ЦНС), для діагностики та лікування якого можуть знадобитися роки.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

У своєму зверненні співачка зауважила, що все ще вивчає це рідкісне захворювання, однак тепер вона точно знає, що саме викликало у неї спазми.

За даними Національного інституту неврологічних розладів та інсульту США, синдром м’язової скутості людини характеризується скутістю та спазмами м’язів, підвищеною чутливістю до подразників, таких як звук і світло, а також емоційним стресом, який може спричинити спазми м’язів.

“Це часто пов’язано зі спазмами м’язів, які можуть бути досить серйозними. Це може призвести до падіння, сильного білю і значної втрати працездатності. Падіння від сильних судом дуже поширені. Ці спазми можуть бути спровоковані переляком, сильними емоціями, холодною погодою”, – сказав доктор Еміль Самі Мухейбер із Центру синдрому жорсткої людини при Johns Hopkins Medicine.

Такі спазми також можуть бути досить сильними, щоб зламати кістку, а будь-яке падіння може призвести до серйозної травми.

У своєму відео Діон сказала, що спазми впливають на “кожний аспект” її повсякденного життя, “іноді викликаючи труднощі під час ходьби та не дозволяють мені використовувати свої голосові зв’язки, щоб співати так, як я звикла”.

Доктор Скотт Ньюсом, директор Центру синдрому м’язової скутості людини в одному зі своїх відео заявив, що низка пацієнтів, якщо не всі, відчувають тривогу, яка є внутрішньою ознакою хвороби, і ця тривога живиться фізичними захворюваннями, які можуть бути у людей.

Захворювання вражає близько одного мільйона людей, і більшість неврологів у світі зіткнуться лише з 1-2 пацієнтами, які страждають синдром м’язової скутості, сказав Мухайбер.

Згідно з даними Newsome, перший випадок синдрому м’язової скутості у людини був зареєстрований у 1950-х роках.

Відтоді було виявлено, що він вражає вдвічі більше жінок, ніж чоловіків.

За даними Національного інституту неврологічних розладів та інсульту, синдром м’язової скутості людини вважається ознаками аутоімунного захворювання.

Хоча точна причина незрозуміла, за даними інституту, “люди з синдромом м’язової скутості мають підвищений рівень GAD, антитіла, яке працює проти ферменту, який бере участь у синтезі важливого нейромедіатора в мозку”.

Через рідкість захворювання та неоднозначність його симптомів люди часто звертаються за допомогою до неврологів. У середньому потрібно близько семи років, щоб діагностувати “синдром м’язової скутості”, зауважив Ньюсом.

“Іноді [пацієнтів] називають божевільними, — сказав він, — тому що під час іспиту на ранніх стадіях немає характерних ознак синдрому м’язової скутості”.

Немає ліків, які могли б повністю вилікувати від цього захворювання, однак полегшити симптоми можна.

Ліки з імуноглобуліном можуть допомогти знизити чутливість до світлових або звукових тригерів, потенційно допомагаючи запобігти падінням або спазмам.

Знеболюючі, заспокійливі та міорелаксанти можуть бути частиною лікування цього захворювання. Центр синдрому м’язової скутості також використовує ін’єкції ботулотоксину.

“Якщо хворобу не лікувати, вона може серйозно погіршити повсякденне життя”, — сказав Мухейбер.

Проте за допомогою лікування симптоми можна контролювати.

Діон у своєму зверненні сказала, що у неї чудова команда медичних працівників і підтримка її дітей.

“Я щодня наполегливо працюю зі своїм терапевтом зі спортивної медицини, щоб відновити свої сили та здатність знову працювати”, — сказала вона. “Але я повинна визнати, що це була боротьба”.

Для такої виконавиці, як Діон, гучні звуки та яскраве світло можуть викликати м’язові спазми.

“Це дуже складна хвороба, яка може вплинути на неї, якщо її не лікувати агресивно, вчасно та належним чином”, — сказав Мухайбер.