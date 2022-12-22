Вирушаючи у подорож за кордон, кожному водію необхідно подбати про забезпечення безпеки та комфорту поїздки. Адже зіпсувати подорож можуть різні непередбачувані чинники: конфліктні ситуації на дорозі чи ДТП, вирішити які можна за допомогою договору Зелена карта від ARX. Щоби всі дії водія відповідали чинному законодавству, передусім варто ознайомитись з переліком необхідних документів, які дозволяють переміщатись автомобілем в іншій країні.

Перелік необхідних для поїздки документів

Перед тим, як перетнути кордон, водій повинен мати з собою набір документів, який включає:

посвідчення водія, оформлене за міжнародними стандартами;

технічний паспорт, який містить інформацію про реєстрацію транспортного засобу, а також особисті дані (обов’язково дубльовані латиницею);

автомобільний розпізнавальний знак країни — UA;

автомобільні номерні знаки державного зразка України — варто зазначити, що індивідуальний номер автівки надає право переміщення виключно територією України, за межі країни пропуск дозволяється лише автомобілю з державним номерним знаком;

чинний документ договору міжнародного страхування, наприклад, Зелена карта від страхової компанії ARX.

Страхування на час виїзду за кордон обумовлене статтею №16 Закону України «Про обов’язкове страхування громадянсько-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Послуги з оформлення необхідних документів в Україні надають такі компанії, як ARX.

Як виїхати за кордон водію, який не є власником авто

Випадки, коли водію потрібно виїхати за кордон не на своєму авто, зустрічаються дуже часто. Тому законодавство встановило право водіям чужого транспортного засобу здійснювати поїздки за кордон за наявності одного з двох відповідних документів. До цього списку входять:

документ, який є дорученням на право керування автомобілем і містить позначку про дозвіл власника на виїзд авто за межі країни;

реєстраційний талон, який надає право іншому водієві керувати транспортним засобом на визначений час.

Наявність одного з цих посвідчень не виключає необхідність інших документів. Виїзд за кордон на автомобілі, який забезпечений усіма необхідними документами, — це гарантія успішної поїздки кожного водія та позитивне вирішення будь-якої конфліктної ситуації.