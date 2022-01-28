Перед тим як починати пошук роботи, не завадить звернутися до внутрішнього "Я". Такий самоаналіз дасть змогу зрозуміти власні бажання та потреби, а це, своєю чергою, дасть змогу знайти цікаві варіанти працевлаштування.

Якою повинна бути бажана зарплата?

Рівень фінансової винагороди – один з найбільш важливих критеріїв пошуку роботи, тому спочатку самостійно треба визначити свій мінімум. Для цього рекомендується не тільки врахувати свої запити, комплексно оцінити свої навички та можливості, але й вивчити розцінки в вашій сфері діяльності. Перед тим як буде знайдена робота в Україні, можна скористатися послугами онлайн-сервісу OLX Робота: знайти подібні вакансії та подивитися, який розмір заробітної плати пропонують роботодавці.

Що треба від роботи?

Персональна мотивація – це дуже важливо. Головне – зрозуміти мету свого працевлаштування, і тоді простіше буде розібратися з переліком вакансій. Можна шукати тимчасову роботу без наявності досвіду, а можна шукати робоче місце, де гарантоване кар’єрне зростання – для кожного випадку методи пошуку будуть відрізнятися.

Що є важливим в роботі?

Ще до початку пошуку вакансій на OLX Робота необхідно скласти перелік власних бажань та цінностей, що можуть бути реалізовані завдяки роботі. Це допоможе фільтрувати пропозиції роботодавців, також згодом це може підвищити продуктивність виконання робочих функцій, адже повне задоволення від роботи – дуже важливе.

Що буде через пів року?

Ще до працевлаштування треба оцінити свій стан на цій посаді через півроку-рік. Робота – це збалансоване поєднання виконання обов’язків та атмосфери в колективі. Тож заздалегідь треба проаналізувати такі фактори, як:

можливість працювати за конкретним графіком;

легкість виконання основних завдань;

наявність перспектив розвитку;

можливість добре почувати себе у конкретному колективі.

Такий аналіз допоможе вам знайти вірний напрямок у пошуку, а щоб ще більше підвищити свої шанси, необхідно заздалегідь скласти добре структуроване резюме, в якому не буде помилок. Від цього документу залежить перше враження рекрутера, він може дізнатися про наявність досвіду роботи, хард-скілз (професійні знання і навички) та софт-скілз (якості особистості) кандидата. Якщо досвіду бракує, то в резюме неодмінно треба вказати, що ви відкриті для пропозицій та готові вчитися.