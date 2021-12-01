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У 2021 році українці дивилися найбільше російський контент.

Найпопулярніші авторські відео в Україні

Лідером за кількістю переглядів українців стало розслідування російського опозиціонера Олексія Навального “Дворец для Путина. История самой большой взятки” (загалом – 119 719 984 перегляди). На другому місці – “Антон Лапенко и Александр Гудков в ЧБД” (31 695 051 перегляд), на третьому – “Интервью Ивангая Юрию Дудю” (21 400 853 перегляди).

Решта відео з десятки:

4. 1 серия 2 сезона сериала “Папик”

5. “ВЛАД А4 стал призраком на 24 часа”

6. 1 выпуск шоу Холостяк 11

7. MORGENSHTERN Фото члена в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона

8. Все серии сериала “Зона комфорта”

9. Клип на песню “Ты не мог! Ма я смог!” в стиле Майнкрафт от Евген Бро

10. 1 выпуск 1 сезона шоу “Маска”.

Найпопулярніші кліпи музичних виконавців в Україні

Перше місце посів кліп LOBODA – “Родной” (загалом – 82 809 754 перегляди). На другому місці – російський співак Султан Лагучев з піснею “Горький вкус” (124 085 636 переглядів). Третє місце – румунська співачка Minelli з кліпом “Rampampam” (128 787 783 перегляди загалом).

4. MORGENSHTERN – “Дуло” (Prod. Slava Marlow)

5. NK – “Красное вино”

6. Тіна Кароль – “Скандал”

7. Max Barskih & Zivert – “Bestseller”

8. Artik & Asti – “Истеричка”

9. Супер Жорик – “Чао! Чао!”

10. Wellboy – “Гуси”