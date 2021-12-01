Про це йдеться у блозі Google Україна.
У 2021 році українці дивилися найбільше російський контент.
Найпопулярніші авторські відео в Україні
Лідером за кількістю переглядів українців стало розслідування російського опозиціонера Олексія Навального “Дворец для Путина. История самой большой взятки” (загалом – 119 719 984 перегляди). На другому місці – “Антон Лапенко и Александр Гудков в ЧБД” (31 695 051 перегляд), на третьому – “Интервью Ивангая Юрию Дудю” (21 400 853 перегляди).
Решта відео з десятки:
4. 1 серия 2 сезона сериала “Папик”
5. “ВЛАД А4 стал призраком на 24 часа”
6. 1 выпуск шоу Холостяк 11
7. MORGENSHTERN Фото члена в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона
8. Все серии сериала “Зона комфорта”
9. Клип на песню “Ты не мог! Ма я смог!” в стиле Майнкрафт от Евген Бро
10. 1 выпуск 1 сезона шоу “Маска”.
Найпопулярніші кліпи музичних виконавців в Україні
Перше місце посів кліп LOBODA – “Родной” (загалом – 82 809 754 перегляди). На другому місці – російський співак Султан Лагучев з піснею “Горький вкус” (124 085 636 переглядів). Третє місце – румунська співачка Minelli з кліпом “Rampampam” (128 787 783 перегляди загалом).
4. MORGENSHTERN – “Дуло” (Prod. Slava Marlow)
5. NK – “Красное вино”
6. Тіна Кароль – “Скандал”
7. Max Barskih & Zivert – “Bestseller”
8. Artik & Asti – “Истеричка”
9. Супер Жорик – “Чао! Чао!”
10. Wellboy – “Гуси”
- Нагадаємо, до ТОП-10 найпопулярніших відео 2020 року потрапили випуски популярних телевізійних шоу (“Холостячка” та “Від пацанки до панянки”) та багатогодинне інтерв’ю колишнього очільника Офісу президента Андрія Богдана Дмитру Гордону.