Про це пише американське видання The Washington Post.
22 лютого чиновники Білого дому оголосили про новий раунд розгортання військ у Східній Європі у відповідь на останні дії Росії проти України. США відправили винищувачі, ударні гелікоптери та піхотні війська, оскільки це посилює безпеку в регіоні.
Про розгортання було оголошено, оскільки президент США Джо Байден також оголосив про нові санкції, спрямовані на покарання Росії. Подальша військова готовність армії США зростатиме з паралельно з посиленням санкцій.
За словами Байдена, жодні американські війська не будуть воювати в Україні, але криза викликала хвилю розгортання американських військ як зі Сполучених Штатів, так і з американських баз у Європі.
“Цей додатковий персонал переміщується, щоб заспокоїти наших союзників по НАТО, стримувати будь-яку потенційну агресію проти держав-членів НАТО і тренуватися з силами країни перебування”, – йдеться у заяві Пентагону. “Вони звітуватимуть генералу Тоду Волтерсу, командувачу Європейського командування США”.
- Нагадаємо, пов’язані з російськими спецслужбами хакери атакували сайти органів влади України та об’єктів критичної інфраструктури. Напади невпинно тривають з 15 лютого.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес стверджує, що його країна може дати “повторного копняка” Росії, як зробила це під час Кримської війни 1853-1856 років.
- Також президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден офіційно оголосив про нові санкції проти компаній “Nord Stream 2” та “Nord Stream 2 AG”, котрі зареєстровані у Швейцарії, але є частиною російського “Газпрому”, та її корпоративних посадових осіб.