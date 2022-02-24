Стало відомо, що деякі американські війська переміщуються до Європи у зв’язку із військовою агресією Російської Федерації. Навіщо вони там і чи впливатимуть на хід війни в Україні?

Про це пише американське видання The Washington Post.

22 лютого чиновники Білого дому оголосили про новий раунд розгортання військ у Східній Європі у відповідь на останні дії Росії проти України. США відправили винищувачі, ударні гелікоптери та піхотні війська, оскільки це посилює безпеку в регіоні.

Про розгортання було оголошено, оскільки президент США Джо Байден також оголосив про нові санкції, спрямовані на покарання Росії. Подальша військова готовність армії США зростатиме з паралельно з посиленням санкцій.

За словами Байдена, жодні американські війська не будуть воювати в Україні, але криза викликала хвилю розгортання американських військ як зі Сполучених Штатів, так і з американських баз у Європі.

“Цей додатковий персонал переміщується, щоб заспокоїти наших союзників по НАТО, стримувати будь-яку потенційну агресію проти держав-членів НАТО і тренуватися з силами країни перебування”, – йдеться у заяві Пентагону. “Вони звітуватимуть генералу Тоду Волтерсу, командувачу Європейського командування США”.