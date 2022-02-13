На тлі інформації про те, що найближчими днями повітряний рух над Україною буде призупинено, заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що у Міністерстві інфраструктури підготували нові рішення задля збереження авіасполучення з України зі світом.

Про це йдеться у дописі Кирила Тимошенка у Facebook.

Як зазначив заступник голови ОПУ, задля того, аби рейси в України та з України продовжували здійснюватись, у Мінінфраструктури розробили низку урядових рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховими компаніями.

Тимошенко додав, що сьогодні о 20:00 відбудеться позачергове засідання Кабінету Міністрів, де і будуть ухвалені рішення Мінінфраструктури.

Як зауважив Кирило Тимошенко, хоча у цій ситуації йдеться про відносини між приватними компаніями, держава готова підтримати українських авіаперевізників, щоб страхові компанії були впевнені у безпечності рейсів до України.