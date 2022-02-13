Про це йдеться у дописі Кирила Тимошенка у Facebook.
Як зазначив заступник голови ОПУ, задля того, аби рейси в України та з України продовжували здійснюватись, у Мінінфраструктури розробили низку урядових рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховими компаніями.
Тимошенко додав, що сьогодні о 20:00 відбудеться позачергове засідання Кабінету Міністрів, де і будуть ухвалені рішення Мінінфраструктури.
Як зауважив Кирило Тимошенко, хоча у цій ситуації йдеться про відносини між приватними компаніями, держава готова підтримати українських авіаперевізників, щоб страхові компанії були впевнені у безпечності рейсів до України.
- Нагадаємо, Україна офіційно рекомендувала авіакомпаніям не літати над частиною Чорного моря через навчання Російської Федерації протягом 14-19 лютого. Проте обмежувати чи блокувати повітряний простір не планується.
- Також у Міністерстві інфраструктури України повідомили, що інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності.
- Раніше через безпекову ситуацію авіакомпанія SkyUp заборонила посадку літака в Києві.
- Відомо, що нідерландська авіакомпанія KLM, одна з найстаріших у світі, припинить польоти в Україну на тлі загрози ескалації збройного конфлікту з боку Росії. Зокрема Міністерство зовнішніх справ Нідерландів закликає своїх громадян залишити територію України.