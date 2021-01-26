«Щоб друзі «Кварталу» не отримували вакцини замість пенсіонерів»: Герасимов анонсував антиковідний план

Співголова фракції “Європейська солідарність” Артур Герасимов розкритикував дії влади щодо подолання наслідків епідемії коронавірусу. Він зазначив, що, поки інші держави передзамовляли якісну вакцину, українська влада спустошувала антиковідний фонд через “велике крадівництво” та потайки вакцинувалась в приватних клініках.

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради, інформує пресслужба “ЄС”.

“Глобальний виклик через бездіяльність влади – повний провал вакцинації. Спочатку влада Зеленського вивозила маски з країни перед епідемією, залишила лікарів без засобів індивідуального захисту, а пацієнтів без кисню. Потім провалила масове безкоштовне тестування, досі обкрадає медиків, коли йдеться про страхування та доплати. А тепер Україна залишилась чи не останньою в Європі, де вакцинація досі не стартувала”, – зазначив Герасимов.

Також він заявив, що уряди інших країн укладають контракти напряму з виробниками вакцин. Водночас влада Зеленського пропонує українцям китайську вакцину з ефективністю 50% через корупційну схему із посередником.

“Європейська Солідарність” готова презентувати чітку стратегію, яка дозволить закінчити вакцинацію в Україні до вересня. Для цього, серед іншого, потрібно перестати красти з антиковідного бюджету, налагодити безкоштовне масове тестування та запровадити кримінальну відповідальність за порушення черговості щеплень, щоб друзі “Кварталу” не отримували вакцини замість пенсіонерів. Більш детально про нашу стратегію ми розкажемо вже найближчими днями”, – зазначив співголова фракції “Європейська Солідарність”.

Раніше п’ятий Президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив, що за шахрайські оборудки навколо коронавірусу має бути передбачена кримінальна відповідальність.