Скандальний актор з Росії Олексій Панін емоційно привітав своїх пропутінських колег із Днем театру, що був минулого дня. Він згадав про знищений військами РФ Драматичний театр в Маріуполі та побажав їм щоночі бачити обличчя загиблих.

Про це повідомляє Панін в своєму Instargram.

Актор зізнався, що вперше в житті для нього театр асоціюється не з творчістю та мистецтвом, а зі смертю. Він назвав військовослужбовців, що вбивають мирних людей за злочинними наказами, “путінськими катами”.

“Президент Росії так довго шукав фашистів в Україні, що нічого іншого не вигадав, як за***ячити повністю російськомовне місто Маріуполь”, – наголосив актор.

Він звернувся до своїх колег, зокрема до Володимира Машкова, Дмитра Пєвцова, як і до тих, хто підтримує “цю спеціальну операцію, яку в усьому світі називають війною”.

“Я не знаю, скільки ви житимете і як. Я бажаю вам, щоб щоночі до вас приходили мертві люди з Донецька, Луганська, Запоріжжя, Харкова, Херсона, стояли у вас перед очима і говорили: “За що?”. Я бажаю вам, коли ви дивитеся на свої дітей згадувати ту дітвору з України, яких діставали з-під завалів”, – сказав Панін.

Раніше 7 березня Олексій Панін назвав своїх земляків “розумово дуже обмеженими”. Він заявив, що покине РФ та приїжджатиме лише на заробітки.

Довідка. Російський актор неодноразово потрапляв у скандальні ситуації, зокрема через сексуальні зв’язки. Також Олексій Панін раніше підтримував окупацію Криму Росією та війну Донбасу.