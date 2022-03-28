Про це повідомляє Панін в своєму Instargram.
Актор зізнався, що вперше в житті для нього театр асоціюється не з творчістю та мистецтвом, а зі смертю. Він назвав військовослужбовців, що вбивають мирних людей за злочинними наказами, “путінськими катами”.
“Президент Росії так довго шукав фашистів в Україні, що нічого іншого не вигадав, як за***ячити повністю російськомовне місто Маріуполь”, – наголосив актор.
Він звернувся до своїх колег, зокрема до Володимира Машкова, Дмитра Пєвцова, як і до тих, хто підтримує “цю спеціальну операцію, яку в усьому світі називають війною”.
“Я не знаю, скільки ви житимете і як. Я бажаю вам, щоб щоночі до вас приходили мертві люди з Донецька, Луганська, Запоріжжя, Харкова, Херсона, стояли у вас перед очима і говорили: “За що?”. Я бажаю вам, коли ви дивитеся на свої дітей згадувати ту дітвору з України, яких діставали з-під завалів”, – сказав Панін.
Раніше 7 березня Олексій Панін назвав своїх земляків “розумово дуже обмеженими”. Він заявив, що покине РФ та приїжджатиме лише на заробітки.
Довідка. Російський актор неодноразово потрапляв у скандальні ситуації, зокрема через сексуальні зв’язки. Також Олексій Панін раніше підтримував окупацію Криму Росією та війну Донбасу.
- Нагадаємо, у Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.
- Коли Сергій прокинувся від новин про те, що в Маріупольському драматичному театрі, де сховалися сотні людей, вибухнула бомба, він не міг дихати – всередині була його дружина та дві їхні доньки. Він поділився своєю історією зі світом.
- Напередодні Всесвітнього дня театру в неділю Німецький театр у Берліні висловив солідарність зі зруйнованим Академічним драматичним театром у Маріуполі, написавши перед його входом слово “діти”.
- Також росіяни примусово вивезли від 20 до 30 тисяч українців з Маріуполя у РФ, а число загиблих уже значно перевищує попередню офіційну статистику.
- До українців, яких примусово вивезли до РФ, звернулося Міністерство закордонних справ. Громадян закликали повідомити про свої дані до найближчого посольства України.