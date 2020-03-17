Про це розповіла в рамках лекції на саміті Singularity University Нелл Вотсон, учасниця команди швидкої дії (taskforce) проти поширення коронавірусу при уряді США.
«Джентельмени – ті з вас, хто має бороди, раджу щонайменше підрізати їх до невеликих вус, щоб будь-яка маска, яку ви носите, добре на вас сиділа й була у принципі ефективною. Також пам’ятайте, що борода – комфортне місце для існування й розмноження мікробів, у тому числі вірусів», – пояснила Нелл Вотсон.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу у світі.
- З 17 березня в Україні діють жорсткі заходи по боротьбі з пандемією.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення заборонити з 17 березня на всій території країни будь-які масові заходи за участю більше 10 осіб.
- 16 березня Міністерство охорони здоров’я зареєструвало випадки передачі коронавірусу COVID-19 всередині України. Ці випадки не пов’язані з поїздками за кордон.