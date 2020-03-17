Чоловікам радять збрити чи бодай підкоротити бороди, щоб убезпечити себе від зараження COVID-19.

Про це розповіла в рамках лекції на саміті Singularity University Нелл Вотсон, учасниця команди швидкої дії (taskforce) проти поширення коронавірусу при уряді США.

«Джентельмени – ті з вас, хто має бороди, раджу щонайменше підрізати їх до невеликих вус, щоб будь-яка маска, яку ви носите, добре на вас сиділа й була у принципі ефективною. Також пам’ятайте, що борода – комфортне місце для існування й розмноження мікробів, у тому числі вірусів», – пояснила Нелл Вотсон.