Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Заплановано, що контролювати ціни будуть на близько 30 видів продукції, зокрема на борошно, макаронні вироби, хліб, крупи гречану та вівсяну, свинину, яловичину, птицю, молоко, вершкове, масло, яйця, олію, цукор, бензин (марки А-92, А-95), дизельне пальне тощо. Моніторинг відбуватиметься щоденно майжа в усіх областях України.
“Державний нагляд під час воєнного стану в Україні буде здійснюватися лише задля стримання зростання цін на соціально значущу продукцію, гарантуючи їх доступність для населення”, – уточнили у відомстві.
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