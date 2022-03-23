Щоб запобігти необґрунтованому підвищенню цін, в Україні запровадили щоденний моніторинг за встановленням приватними підприємцями роздрібної торгівлі цін на соціально значущі товари.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Заплановано, що контролювати ціни будуть на близько 30 видів продукції, зокрема на борошно, макаронні вироби, хліб, крупи гречану та вівсяну, свинину, яловичину, птицю, молоко, вершкове, масло, яйця, олію, цукор, бензин (марки А-92, А-95), дизельне пальне тощо. Моніторинг відбуватиметься щоденно майжа в усіх областях України.