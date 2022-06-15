Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у зруйнованому та окупованому росіянами місті щоденний побут мирних мешканців перейшов на вулицю.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Андрющенка, найчастіше його запитують про те, як виживають люди у Маріуполі. Тому він вирішив опублікувати коротке відео, на якому видно, як доводиться жити мирним мешканцям серед зруйнованих будівель.

“Замість тисячі слів – десь так. Щоденний побут повністю перейшов на вулиці. Тут влаштовані кухні та зони відпочинку. Тут готують, шукають дрова, збирають воду і роблять вигляд життя. Досі намагаються знайти рідних. Ховають людей на подвір’ї”, – написав Андрющенко.

Він додав, що російські окупанти кинули людей напризволяще, адже для них українці – не люди.

Та найгірше полягає у тому, що маріупольці починають звикати навіть до таких умов життя, наголосив Петро Андрющенко. За його словами, люди вже не згадують мирне життя, а порівнюють сьогодення з лютим-квітнем 2022 року, коли жили у холодних підвалах під обстрілами.

“Вчаться радіти новому життю за мінімальних потреб. Колись в майбутньому психологи опишуть “Маріупольский синдром”. Окремий психологічний стан, який здається неможливим в нормальному житті”, – резюмував він.