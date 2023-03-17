У Північноатлантичному Альянсі вважають, що російське військо щодня втрачає до 1 500 бійців на війні в Україні – вбитими та пораненими.

Про це повідомив високопосадовець НАТО на умовах анонімності, якого цитує журналіст The Guardian Ден Сабо у Twitter.

Зазначається, що переважна кількість втрат припадає на Бахмут. У НАТО співвідношення загиблих до поранених росіян оцінили як один до трьох.

Що ж до України, високопосадовець зауважив, що наша держава втрачає “на порядок менше”. Проте він не назвав більш конкретних даних.

За оцінкою Альянсу, обидві сторони щоденно витрачають “кілька тисяч” снарядів.

Наразі у НАТО не можуть спрогнозувати, як довго триватимуть бої за Бахмут. Співрозмовник журналістів додав, що інтенсивні бої зараз відбуваються на лінії фронту в місті, що пролягає вздовж річки Бахмутки, як аперетворилася на “зону вбивств”.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, за цей період українські захисники ліквідували понад 163 тисяч російських загарбників.