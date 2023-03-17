Про це повідомив високопосадовець НАТО на умовах анонімності, якого цитує журналіст The Guardian Ден Сабо у Twitter.
Зазначається, що переважна кількість втрат припадає на Бахмут. У НАТО співвідношення загиблих до поранених росіян оцінили як один до трьох.
Що ж до України, високопосадовець зауважив, що наша держава втрачає “на порядок менше”. Проте він не назвав більш конкретних даних.
За оцінкою Альянсу, обидві сторони щоденно витрачають “кілька тисяч” снарядів.
Наразі у НАТО не можуть спрогнозувати, як довго триватимуть бої за Бахмут. Співрозмовник журналістів додав, що інтенсивні бої зараз відбуваються на лінії фронту в місті, що пролягає вздовж річки Бахмутки, як аперетворилася на “зону вбивств”.
Нагадаємо, що за даними Генштабу, за цей період українські захисники ліквідували понад 163 тисяч російських загарбників.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат у живій силі. Медичні заклади на тимчасово окупованій території України переповнені важкопораненими росіянами, їх евакуація для лікування на території РФ фактично не здійснюється.
- Аналітики Інституту вивчення війни прокоментували розслідування газети The New York Times щодо катастрофічних втрат росіян під час нещодавнього російського наступу поблизу Вугледара на Донеччині. Експерти дійшли висновку, що це вказує на серйозні проблеми у ЗС РФ.
- Останні оцінки розвідки, надані голландською дослідницькою організацією Oryx і британським дослідницьким центром Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), описують втрати танкових полків росіян.