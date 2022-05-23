Цитує британського політика сайт GB News.
Борис Джонсон написав емоційного листа дітям України, в якому вихваляє їх за те, що вони високо тримають голови в “найважчі часи” та запевняє, що вони не самотні у цій війні. Прем’єр Великої Британії сказав, що діти повинні пам’ятати про дві речі: вони повинні бути “безмірно гордими” собою і що вони мають “мільйони” друзів по всьому світу.
У своєму листі до українських дітей Борис Джонсон також написав: “Коли минулого місяця ваш президент проводив мене по Києву, відсутність дітей та молоді на вулицях і в парках дуже засмучувала мене… Після вторгнення багато з вас були змушені покинути свої домівки. Ви залишили сім’ю, друзів, домашніх тварин, іграшки та все знайоме, шукаючи притулок на станціях метро, далеких містах, навіть інших країнах. Я не можу уявити, яким важким був для вас цей рік”.
Прем’єр-міністр Великої Британії стверджував, що діти повинні пишатися своєю країною, батьками, сім’ями, військовими, але найбільше – самими собою.
“Багато з вас бачили або переживали речі, які не повинні бути свідками жодної дитини”, — заявив він. “Але щодня українські діти вчать усіх нас, що означає бути сильним і гідним, високо тримати голову навіть у найважчі часи. Я не можу придумати кращого прикладу для наслідування для дітей і дорослих повсюди”.
Прем’єр-міністр Великої Британії наголосив, що хоч українські діти можуть бути розлучені з друзями вдома, але у них є “мільйони інших друзів у всьому світі”, у Великій Британії – зокрема.
“Ми вивішуємо українські прапори на наших будинках, офісах, церквах, магазинах та дитячих майданчиках, навіть на моєму власному даху на Даунінг-стріт, де на вікнах соняшниками, намальовані британськими дітьми”, – написав він. “Наша молодь малює ваш прапор у своїх класах і виготовляє синьо-жовті браслети на підтримку вашої країни”.
Він додав: “Я вірю, як і ваш президент, що Україна виграє цю війну. Я всім серцем сподіваюся, що незабаром ви зможете повернутися до своїх домівок, шкіл, сімей. І що б не трапилося, як би багато часу це не зайняло, ми у Великій Британії ніколи не забудемо вас і завжди будемо з гордістю називати вас нашими друзями”.
- Нагадаємо, 19 травня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент України Володимир Зеленський провели розмову, темами якої стали зокрема глобальна продовольча безпека та військова підтримка України.
- Раніше прем’єр-міністр Сполученого Королівства прокоментував можливість нормалізації відносин із президентом РФ Володимиром Путіним та Росією загалом.
- Також Борис Джонсон був одним із перших, хто на пісенному конкурсі “Євробачення”, яке проходило в місті Турин (Італія), привітав гурт Kalush Orchestra з перемогою. Які ще політики привітали українців, читайте.