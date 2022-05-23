Прем'єр-міністр Великої Британії присвятив листа українським дітям, назвавши їх прикладом сили та гідності. Він наголосив, що під час відвідин Києва йому було "дуже сумно" бачити вулиці та парки столиці без молоді.

Цитує британського політика сайт GB News.

Борис Джонсон написав емоційного листа дітям України, в якому вихваляє їх за те, що вони високо тримають голови в “найважчі часи” та запевняє, що вони не самотні у цій війні. Прем’єр Великої Британії сказав, що діти повинні пам’ятати про дві речі: вони повинні бути “безмірно гордими” собою і що вони мають “мільйони” друзів по всьому світу.

У своєму листі до українських дітей Борис Джонсон також написав: “Коли минулого місяця ваш президент проводив мене по Києву, відсутність дітей та молоді на вулицях і в парках дуже засмучувала мене… Після вторгнення багато з вас були змушені покинути свої домівки. Ви залишили сім’ю, друзів, домашніх тварин, іграшки та все знайоме, шукаючи притулок на станціях метро, ​​далеких містах, навіть інших країнах. Я не можу уявити, яким важким був для вас цей рік”.

Прем’єр-міністр Великої Британії стверджував, що діти повинні пишатися своєю країною, батьками, сім’ями, військовими, але найбільше – самими собою.

“Багато з вас бачили або переживали речі, які не повинні бути свідками жодної дитини”, — заявив він. “Але щодня українські діти вчать усіх нас, що означає бути сильним і гідним, високо тримати голову навіть у найважчі часи. Я не можу придумати кращого прикладу для наслідування для дітей і дорослих повсюди”.

Прем’єр-міністр Великої Британії наголосив, що хоч українські діти можуть бути розлучені з друзями вдома, але у них є “мільйони інших друзів у всьому світі”, у Великій Британії – зокрема.

“Ми вивішуємо українські прапори на наших будинках, офісах, церквах, магазинах та дитячих майданчиках, навіть на моєму власному даху на Даунінг-стріт, де на вікнах соняшниками, намальовані британськими дітьми”, – написав він. “Наша молодь малює ваш прапор у своїх класах і виготовляє синьо-жовті браслети на підтримку вашої країни”.

Він додав: “Я вірю, як і ваш президент, що Україна виграє цю війну. Я всім серцем сподіваюся, що незабаром ви зможете повернутися до своїх домівок, шкіл, сімей. І що б не трапилося, як би багато часу це не зайняло, ми у Великій Британії ніколи не забудемо вас і завжди будемо з гордістю називати вас нашими друзями”.

Нагадаємо, 19 травня п рем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент України Володимир Зеленський провели розмову, темами якої стали зокрема глобальна продовольча безпека та військова підтримка України.