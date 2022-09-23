За словами президента України Володимира Зеленського, на тлі повномасштабного російського вторгнення щоденно в Україні помирає близько 50 військовослужбовців.

Про це він повідомив в інтерв’ю Ouest-France,

Зеленський зазначив, що втрати України – вп’ятеро менші, ніж у РФ: “”У нас є оцінки втрат за добу, вони не точні. Це майже 50 осіб на добу. Але це – не точні цифри, тому що невідомо, скільки солдатів і мирних жителів залишилося на цій території. Загинуло в п’ять разів менше українських військових, ніж російських солдатів”, — сказав Зеленський.

Президент отримує дані щодо втрат ЗСУ, проте, як він зауважив, із цифрами важливо бути обережними через те, що йдеться про людські життя.

“Позиція наших військових не в тому, щоб надати точну кількість убитих або поранених українських військовослужбовців. Головне питання — точні дані. У мене є дані, які я отримую і які мені надають. Ми повинні бути дуже обережними з цифрами, тому що йдеться про людські життя”, — заявив Зеленський.