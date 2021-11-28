Про це повідомив журналіст на сторінці в Facebook.

Бутусов зауважив, що, згідно з цим звинуваченням, на думку слідчих саме він може бути причетним до російсько-української війни.

“Майдан, захоплення Криму, вторгнення на Донбас та вісім років війни. Тобто це я все почав. На думку президента саме я оприлюднив відео з Байрактару і тим самим спричинив смерті наших воїнів (кого саме, звичайно, не сказав). Постріл з гармати, який був колись зроблений, це тепер привід для ескалації, хоч я і написав що це було давно”, – зауважив журналіст.

Юрій Бутусов згадав про перепалку, яка трапилася між ним і президентом під час пресмарафону. Там головний редактор Цензор.нет запитав у президента, чи не соромно йому тримати біля себе “російського агента Демченка”, на що Зеленський відповів, що Руслан Демченко – корисна людина для держави.

“Влада підозрює, що я кудись з гармати міг влучити по російських окупантах, і тим самим це я розв’язав війну! А я думаю, чого б це “позитивні блогери” мені як під копірку зранку пишуть, що це ж я як пореченков стріляю — тобто прирівняли російського терориста до громадянина України. А це така медійна підготовка, як бачимо, для кримінальної справи”, – розповів Бутусов.

Журналіст зауважив, що ДБР контролює у Зеленського один з керівників знищення протестів на Майдані — Олег Татаров, вірний кадр Андрія Портнова та очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Бутусов стверджує, що Татаров і Єрмак роблять подарунок російській пропаганді – намагаються засудити журналіста, який писав про Майдан та про війну з першого дня.

“Інтереси Зеленського в моїй справі повністю збіглися з інтересами Портнова, Татарова, російської пропаганди та їхньої агентури в Україні. Думаю, що тепер координація дій офіса президента, силовиків та російського впливу може вважатись доведеною”, – стверджує Юрій Бутусов.

Він також заявив, що не збирається тікати з країни та залишиться тут, що і робив останні 8 років – такі непрості для нашої держави.

“Я не збираюсь кудись їхати з країни, я залишусь тут я вийшов на Майдан вісім років тому. Там не було Зеленського, не було Єрмака, а Татаров та Портнов там був одними з координаторів. Шо ж, ті, хто мене замовив тепер відомі для всіх. Тепер російський вплив в Україні кожен громадянин наочно побачить”, – стверджує журналіст.

І додав, що все, що він говорив стосовно російської агентури в оточенні Зеленського — чиста правда, і він це можу довести.

“А тексти та справи якими офіс намагається мене закрити — це системна брехня і сплановані дії російської агентури в офісі президента в інтересах нашого ворога”, – стверджує Юрій Бутусов.

Журналіст переконаний, що ця підозра є помстою президента України Володимира Зеленського через його “ганебну пресконференцію”.

Нагадаємо, 24 листопада #Букви заявили про рейдерську атаку видання з боку Офісу президента України. О 4-й ранку 23 листопада СММник опублікував у соцмережах видання від імені #Букв допис про те, що “команда йде з проєкту”. Варто зазначити, що на сайті #Букв такої заяви не було, а більшість команди лишилася працювати та вийшла вранці на роботу, попри розповіді лояльних владі блогерів. Повний опис історії тут.

Цьому передували постійні DDoS-атаки, які тривали кілька тижнів поспіль у вересні. А згодом мішенями стали редакційна пошта та особисті телефони журналістів.