Щодо мера Харкова відкрито провадження через використання російської мови — ГО «Мова. Харків»

Про це повідомили у громадській ініціативі “Мова. Харків” у Telegram.

“Наша активістка Маргарита Федоренко отримала відповідь від Уповноваженого із захисту державної мови. На Терехова було відкрито провадження, щодо порушення закону про мову. Міський голова Харкова продовжує вести свої офіційні сторінки в соціальних мережах російською. За систематичні порушення йому доведеться сплатити штраф”, — йдеться в повідомленні.

У листі зазначається, що “представником Уповноваженого із захисту державної мови повідомлено Харківського міського голову Ігоря Терехова про дату та місце розгляду матеріалів щодо встановлення наявності у його діях ознак складу адміністративних правопорушень за частинами першою, другою статті 188-52 КУпАП” (Порушення закону щодо функціонування і застосування української мови як державної).

Активісти наголосили, що розуміють той факт, що сума штрафу незначна (від 3400 до 6800 грн — ред.). Однак, вони продовжуватимуть тиснути та вимагати дотримання закону.

До повномасштабного вторгнення Терехов рідко говорив українською, а нині повідомлення в його Telegram-каналі надалі публікуються російською.