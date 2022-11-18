Щодо мера Харкова відкрито провадження через використання російської мови — ГО «Мова. Харків»

Про це повідомили у громадській ініціативі “Мова. Харків” у Telegram.
“Наша активістка Маргарита Федоренко отримала відповідь від Уповноваженого із захисту державної мови. На Терехова було відкрито провадження, щодо порушення закону про мову. Міський голова Харкова продовжує вести свої офіційні сторінки в соціальних мережах російською. За систематичні порушення йому доведеться сплатити штраф”, — йдеться в повідомленні.
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У листі зазначається, що “представником Уповноваженого із захисту державної мови повідомлено Харківського міського голову Ігоря Терехова про дату та місце розгляду матеріалів щодо встановлення наявності у його діях ознак складу адміністративних правопорушень за частинами першою, другою статті 188-52 КУпАП” (Порушення закону щодо функціонування і застосування української мови як державної).
Активісти наголосили, що розуміють той факт, що сума штрафу незначна (від 3400 до 6800 грн — ред.). Однак, вони продовжуватимуть тиснути та вимагати дотримання закону.
До повномасштабного вторгнення Терехов рідко говорив українською, а нині повідомлення в його Telegram-каналі надалі публікуються російською.
- У школах Києва більше не вивчатимуть російську мову, а вчителі не проводитимуть уроки мовою держави-окупанта.
- Згідно з чинним законодавством, усі інтернет-ресурси мусять впровадити україномовні версії. Рішення, яке набере чинності з 16 липня, передбачає оснащення інтерфейсу усіх товарів з комп’ютерними програмами державною мовою.
- Нагадаємо, за результатами опитування, 73% вчителів під час уроку та 63% – під час перерви розмовляють лише державною мовою. Водночас лише 38% школярів спілкуються на перервах українською мовою.