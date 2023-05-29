29 травня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого ухвалено рішення з усіх важливих пунктів.

Джерело: Володимир Зеленський/Telegram

Глава держави зазначив, що під час засідання обговорили низку важливих питань та прийняли важливі рішення.

Головне – терміни. А найголовніше – щодо термінів є відповіді”.

Питання перше, яке обговорили – це фронт. Доповідали: Залужний, Сирський, Тарнавський. Щодо загальної оперативної ситуації та щодо окремих напрямків.

Другим питанням на засіданні було комплектування нових наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики. Заслухали доповіді Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпром.

Питання третє – нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданої шкоди.

За всіма пунктами ухвалено відповідні рішення”, – констатував президент.

Зазначимо, що Володимиру Зеленському пообіцяли надати мільярди доларів нової військової допомоги під час туру європейськими країнами, що відображає разючу зміну політичного ландшафту, оскільки Європа відіграє щораз більшу роль в озброєнні України для її очікуваного контрнаступу.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача 25 лютого 2022 року.