Джерело: Володимир Зеленський/Telegram
Глава держави зазначив, що під час засідання обговорили низку важливих питань та прийняли важливі рішення.
Головне – терміни. А найголовніше – щодо термінів є відповіді”.
Питання перше, яке обговорили – це фронт. Доповідали: Залужний, Сирський, Тарнавський. Щодо загальної оперативної ситуації та щодо окремих напрямків.
Другим питанням на засіданні було комплектування нових наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики. Заслухали доповіді Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпром.
Питання третє – нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданої шкоди.
За всіма пунктами ухвалено відповідні рішення”, – констатував президент.
Зазначимо, що Володимиру Зеленському пообіцяли надати мільярди доларів нової військової допомоги під час туру європейськими країнами, що відображає разючу зміну політичного ландшафту, оскільки Європа відіграє щораз більшу роль в озброєнні України для її очікуваного контрнаступу.
Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.
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