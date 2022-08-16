Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україну захищають мільйони людей, адже боротьба українських захисників ґрунтується на безумовній підтримці українського народу. Він закликав українців продовжувати боротись, оскільки від опору всієї нації, зокрема, залежить питання звільнення українських територій.

Про це йдеться у відеозверненні очільника держави.

Щодня з’являються нові повідомлення про вибухи на території, яка тимчасово зайнята окупантами. Президент закликав зараз усіх наших людей у Криму, в інших регіонах на півдні держави, в окупованих районах Донбасу й Харківщини бути дуже уважними та не наближатись до військових об’єктів російської армії.

Та відзначив, щоменше буде в окупантів можливостей творити зло і вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі. І черга цими днями на виїзд із Криму в РФ через міст доводить, що абсолютна більшість громадян держави-терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим – не місце для них.

Зеленський також подякував всім українцям, які допомагають Збройним Силам, розвідці, спецслужбам послаблювати армію росіян. За його словами, у цьому значна перевага України та першопричина нашої майбутньої перемоги – боротьба наших захисників базується на безумовній підтримці українського народу.

“Це народна визвольна війна, це всеукраїнська боротьба за свободу й незалежність для нашої держави”, – зазначив глава держави.

Він зауважив, аби підтримка України у світі не зменшувалась і щоб держава рухалася до перемоги, має не зменшуватись і власна активність – абсолютно всіх, хто так чи інакше став на захист нашої держави.