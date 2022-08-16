Про це йдеться у відеозверненні очільника держави.
Щодня з’являються нові повідомлення про вибухи на території, яка тимчасово зайнята окупантами. Президент закликав зараз усіх наших людей у Криму, в інших регіонах на півдні держави, в окупованих районах Донбасу й Харківщини бути дуже уважними та не наближатись до військових об’єктів російської армії.
Та відзначив, щоменше буде в окупантів можливостей творити зло і вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі. І черга цими днями на виїзд із Криму в РФ через міст доводить, що абсолютна більшість громадян держави-терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим – не місце для них.
Зеленський також подякував всім українцям, які допомагають Збройним Силам, розвідці, спецслужбам послаблювати армію росіян. За його словами, у цьому значна перевага України та першопричина нашої майбутньої перемоги – боротьба наших захисників базується на безумовній підтримці українського народу.
“Це народна визвольна війна, це всеукраїнська боротьба за свободу й незалежність для нашої держави”, – зазначив глава держави.
Він зауважив, аби підтримка України у світі не зменшувалась і щоб держава рухалася до перемоги, має не зменшуватись і власна активність – абсолютно всіх, хто так чи інакше став на захист нашої держави.
“Робіть усе, як і робили, для України. І навіть більше, бо керівництво РФ розраховує, що українці, європейці та увесь світ відчують втому від цієї війни. Ми ж повинні зробити все, щоб втомилися не ми і не наші друзі та партнери, а наш ворог. Щоб ми вигнали окупантів з України, щодня РФ має ставати дедалі складніше воювати – це наше військово-політичне завдання номер один”, – пояснив Зеленський.
- У тимчасово окупованому Криму росіяни почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя. Станом на ранок 16 серпня стало відомо про евакуацію близько 2 тисяч осіб. 9 серпня у тимчасово окупованому Криму сталися вибухи. Вони трапилися в районі селища Новофедорівка, де знаходиться військовий аеродром.
- Після цього стало відомо, що Володимир Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як консультативно-дорадчий орган при президентові України.
- Раніше Володимир Зеленський заявив, що якби влада попередила громадян, що РФ готується напасти, то країна б дійсно могла протриматися лише три дні. Він аргументував тим, що мовчання уряду про плани Москви дозволило уникнути масової еміграції.
- Під час телефонної розмови, котра тривала майже півтори години, президент України Володимир Зеленський обговорив загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС з президентом Франції Емманюелем Макроном, також подякував за підтримку.