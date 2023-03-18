Про це інформує CNN.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався поблизу південного міста Балао на глибині понад 65 км. 

Згідно з останніми офіційними даними, одинадцять осіб загинули в провінції Ель-Оро і одна людина померла в провінції Азуай. У попередній заяві влада заявила, що людина в Азуаї загинула, коли стіна впала на його автомобіль. 

Постраждалих госпіталізували, але поки що офіційні джерела не уточнюють про яке число людей йдеться. 

Геологічна служба США оголосила про “помаранчевий рівень тривоги” у зв’язку з підземними поштовхами, заявивши, що “ймовірні значні жертви, і катастрофа потенційно має значний масштаб. 

“Минулі події з таким рівнем тривоги вимагали реагування на регіональному або національному рівні”, — додали у відомстві. 