В суботу, 18 березня, на півдні Еквадору відбувся землетрус магнітудою 6,8 бала. За даними департаменту комунікацій президента Еквадору, руйнування, що відбулися унаслідок підземних поштовхів, забрали життя щонайменше 12 осіб.

Про це інформує CNN.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався поблизу південного міста Балао на глибині понад 65 км.

Згідно з останніми офіційними даними, одинадцять осіб загинули в провінції Ель-Оро і одна людина померла в провінції Азуай. У попередній заяві влада заявила, що людина в Азуаї загинула, коли стіна впала на його автомобіль.

Постраждалих госпіталізували, але поки що офіційні джерела не уточнюють про яке число людей йдеться.

Геологічна служба США оголосила про “помаранчевий рівень тривоги” у зв’язку з підземними поштовхами, заявивши, що “ймовірні значні жертви, і катастрофа потенційно має значний масштаб.

“Минулі події з таким рівнем тривоги вимагали реагування на регіональному або національному рівні”, — додали у відомстві.