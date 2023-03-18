Про це інформує CNN.
За даними Геологічної служби США, землетрус стався поблизу південного міста Балао на глибині понад 65 км.
Згідно з останніми офіційними даними, одинадцять осіб загинули в провінції Ель-Оро і одна людина померла в провінції Азуай. У попередній заяві влада заявила, що людина в Азуаї загинула, коли стіна впала на його автомобіль.
Постраждалих госпіталізували, але поки що офіційні джерела не уточнюють про яке число людей йдеться.
Геологічна служба США оголосила про “помаранчевий рівень тривоги” у зв’язку з підземними поштовхами, заявивши, що “ймовірні значні жертви, і катастрофа потенційно має значний масштаб.
“Минулі події з таким рівнем тривоги вимагали реагування на регіональному або національному рівні”, — додали у відомстві.
- Сьогодні біля узбережжя Еквадору відбувся землетрус магнітудою 6,9 бала за шкалою Ріхтера.
- Унаслідок останніх землетрусів у Туреччині та Сирії кількість жертв вже перевищила 50 000 осіб.
- Протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.
- Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.
- Окрім цього, у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у регіоні.