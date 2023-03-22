21 березня на північному сході Афганістану стався потужний землетрус. Підземні поштовхи відчулися в кількох великих містах Пакистану та навіть у столиці Індії Нью-Делі. За останніми даними, жертвами катаклізму стали щонайменше 13 осіб.

Про це повідомляє CNN.

На цей час підтверджено, що внаслідок землетрусу магнітудою 6,5 бала на півночі Афганістану та Пакистану, загинуло щонайменше 13 осіб. Землетрус пошкодив будівлі та спровокував зсуви.

Геологічна служба Сполучених Штатів повідомила, що епіцентр був зафіксований за 40 кілометрів на південний схід від афганського міста Джурм у гірському масиві Гіндукуш на глибині 187,6 кілометра.

За словами речника міністерства охорони здоров’я Шарафата Замана Амара, в Афганістані щонайменше чотири особи загинули та ще 70 зазнали поранень у постраждалих районах.

Однак кількість загиблих може зрости, коли пошуково-рятувальні групи дістануться інших постраждалих населених пунктів, сказав Шафіулла Рахімі, речник міністерства ліквідації наслідків стихійних лих. Він додав, що деякі райони, які постраждали від землетрусу, дуже віддалені та не мають мобільного зв’язку.

У Пакистані щонайменше дев’ять осіб загинули, серед яких двоє дітей, унаслідок обвалення будинків та інших будівель у провінції Хайбер-Пахтунхва, повідомило провінційне управління з ліквідації наслідків стихійних лих (PDMA). Ще щонайменше 44 особи зазнали поранень у цій провінції.

Нур Валі, водій у нижній частині Хайбер-Пахтунхви, сказав, що він їв у ресторані, коли почалися поштовхи.

“У ресторані впала одна стіна, ми побігли рятувати життя. Люди кричали. Я був близько до гори, відчував, що вся гора скотиться в нас, люди кликали Аллаха”, – сказав він.

За словами Білала Файзі, представника рятувальних служб провінції Хайбер-Пахтунхва, зсуви також заблокували дороги в місті Абботабад на півночі Пакистану.

У столиці Афганістану Кабулі 28-річний Роін розповів, що провів ніч на вулиці на морозі зі своєю родиною та сусідами на парковці їхнього будівельного комплексу.

“Ми дивилися телевізор вдома, коли стався землетрус. Перший і другий поштовхи були не надто сильними, але третій був настільки сильним, що наш посуд почав падати з кухонних шаф, а телевізор впав зі стіни. Я раптом згадав про землетрус у Туреччині і подумав, що наша квартира впаде на нас, якщо ми не діятимемо швидко”, – сказав він.

Команда CNN відчула тривалий поштовх у столиці Пакистану Ісламабаді, і було помічено, як люди евакуювалися зі своїх домівок через трясіння дерев. Деякі жителі Ісламабаду заявили, що в стінах їхніх будинків з’явилися тріщини.

Очевидці в Лахорі повідомили CNN, що підземні поштовхи також відчувалися там, у той час як деякі також відчули тремтіння землі в Нью-Делі та в Срінагарі – найбільшому місті в контрольованому Індією Кашмірі – де один житель сказав, що бачив, як його будинок тремтів.

Землетрус стався менш ніж через рік після смертоносного землетрусу, який стався на сході Афганістану в червні 2022 року, внаслідок чого загинули понад 1000 осіб і ще більше постраждало, що загострило і без того жахливу гуманітарну кризу в країні.

Афганістан має довгу історію землетрусів, багато з яких відбуваються в гірському регіоні Гіндукуш, що межує з Пакистаном.