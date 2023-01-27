Російська влада вивезла не менше 14 сиріт, віком молодших п'яти років, з Херсона до сімферопольського дитячого будинку "Ёлочка".

Про це інформує “Вёрстка”.

Повідомляється, що два роки тому у ЗМІ цю установу назвали “дитячим концтабором” через умови, в яких утримують вихованців. Юристи зазначають, що таке переміщення порушує Женевську конвенцію щодо захисту цивільного населення під час війни.

Зазначено, що місцезнаходження дітей вдалося дізнатися за фотографіями, опублікованими на сайті “Усиновлення у Московській області”. Мінсоцрозвитку регіону підбивало підсумки акції “Стань Дідом Морозом” для сиріт із окупованих територій та опублікувало понад 700 знімків дітей із подарунками. Фотографії супроводжувалися листами Діду Морозу, де адресанти коротко розповідали про себе.

За даними цього ЗМІ, 14 листівок було підписано одним почерком – і в кожній згадувалося, що дитина, яка звертається до Діда Мороза, приїхала з Херсона. У 10 із 14 таких листів поточне місцезнаходження сиріт не було вказано або спеціально замазано білим кольором.

У двох листах говорилося, що дитина приїхала з Херсона до Сімферополя, і ще у двох була вказана також назва дитячого будинку. Проте всі 14 дітей було сфотографовано в одних і тих же інтер’єрах дитячого будинку “Ёлочка“, який спеціалізується на роботі з дітьми з ураженнями центральної нервової системи, порушеннями психіки та поведінки, слуху, зору та ВІЛ. Дитячий будинок підпорядковується кримському МОЗ.

“Живе Влад у Будинку дитини. Його разом з друзями привезли з Херсона, – йдеться в одному з листів. – Добрий дідусь Мороз! Наш Андрій дуже маленький, тож пише тобі його вихователь. Андрій приїхав із Херсона, (далі замазано білим кольором). Він знає, що ти чарівник і можеш виконати будь-які бажання. Подаруй йому, будь ласка, ребристу доріжку, кеглі, спортивний інвентар”.

У звіті акції “Стань Дідом Морозом” є імена ще дев’ятьох дітей такого ж віку. Однак у листах від їхніх імен не вказано, як саме вони опинилися в установі.

Також додається, що згідно з “Робочою програмою” дитячого будинку на 2021–2025 роки, установа має виховувати у дітей “вищі моральні якості”, зокрема “патріотизм та громадянськість”. Крім того, працівники закладу мають формувати у вихованців уявлення про те, що “Крим знаходиться на півдні Росії” та прищеплювати “усвідомлення себе громадянином багатонаціональної Росії”.