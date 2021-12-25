Про це повідомляє міжнародне агенство CNN.
Влада розгорнула пошуково-рятувальну операцію на північний захід від Пароса. За повідомленням берегової охорони, в цей район було перекинуто повітряні та морські сили.
Греція є одним з основних маршрутів до Європейського Союзу для мігрантів та біженців з Африки, Близького Сходу та інших країн, хоча потік знизився з 2015-2016 років, коли понад мільйон людей перетнули країну до інших держав ЄС.
За повідомленням влади, в цьому районі було виявлено тіла 12 чоловіків, трьох жінок і немовля.
Вважається, що на судні перебувало вісімдесят осіб, яке, за даними берегової охорони, прямувало до Італії з Туреччини.
Обставини, у яких судно перекинулося, невідомі.
Міністр судноплавства Греціі Янніс Плакіотакіс, заявив, що відповідальність за катастрофи несуть банди торговців людьми.
- Нагадаємо, біля північно-східного узбережжя Мадагаскару затонуло вантажне судно Francia, на борту якого було 130 нелегальних пасажирів. Загинули щонайменше 17 осіб.
- У Балтійському морі зіштовхнулися два судна, які йшли під прапорами Данії та Великобританії. Інцидент стався між містом Істад на півдні Швеції та данським островом Борнхольм.
- У Франції припинять продаж каное, які мігранти використовують для перетину Ла-Маншу.