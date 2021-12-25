Про це повідомляє міжнародне агенство CNN.

Влада розгорнула пошуково-рятувальну операцію на північний захід від Пароса. За повідомленням берегової охорони, в цей район було перекинуто повітряні та морські сили.

Греція є одним з основних маршрутів до Європейського Союзу для мігрантів та біженців з Африки, Близького Сходу та інших країн, хоча потік знизився з 2015-2016 років, коли понад мільйон людей перетнули країну до інших держав ЄС.

За повідомленням влади, в цьому районі було виявлено тіла 12 чоловіків, трьох жінок і немовля.

Вважається, що на судні перебувало вісімдесят осіб, яке, за даними берегової охорони, прямувало до Італії з Туреччини.

Обставини, у яких судно перекинулося, невідомі.

Міністр судноплавства Греціі Янніс Плакіотакіс, заявив, що відповідальність за катастрофи несуть банди торговців людьми.