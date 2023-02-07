Щонайменше 20 ув’язнених бойовиків ІДІЛ втекли після землетрусу в Сирії — France 24

Про це повідомило France 24.
Внаслідок стихійного лиха постраждала в’язниця у Раджо, де стався бунт. За словами працівника зі в’язниці, вважається, що особи, які втекли, є бойовиками “Ісламської держави”.
У в’язниці військової поліції в місті Раджо утримується близько 2 000 ув’язнених, серед яких 1 300 підозрюються в причетності до ІДІЛ, а також бійці очолюваних курдами сил. Населений пункт знаходиться поблизу турецького кордону.
У в’язниці тріснули стіни та двері.
Зазначено, що Сирійська обсерваторія з дотримання прав людини, що базується у Великій Британії, не може перевірити, чи втекли полонені. Організація підтвердила, що був заколот.
У грудні 2022 році у Раджо на охоронний комплекс у колишній де-факто сирійській столиці Рака сталася груднева атака ІДІЛ. Під час неї намагалися звільнити джихадистів із тамтешньої в’язниці. Внаслідок цього були вбиті шість членів очолюваних курдами сил безпеки. Штурм було зірвано.
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- Заступник директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера зауважив, що в Україні землетруси можуть статися, зокрема, як у Києві, так і в Криму.
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