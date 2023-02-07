Щонайменше 20 ув’язнених бойовиків ІДІЛ втекли після землетрусу в Сирії — France 24

У Сирії після землетрусу близько 20 осіб, здебільшого бойовики терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ), втекли з в'язниці. Вони після землетрусу почали бунт і взяли під свій контроль частину в'язниці.

Про це повідомило France 24.

Внаслідок стихійного лиха постраждала в’язниця у Раджо, де стався бунт. За словами працівника зі в’язниці, вважається, що особи, які втекли, є бойовиками “Ісламської держави”.

У в’язниці військової поліції в місті Раджо утримується близько 2 000 ув’язнених, серед яких 1 300 підозрюються в причетності до ІДІЛ, а також бійці очолюваних курдами сил. Населений пункт знаходиться поблизу турецького кордону.