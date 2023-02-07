російсько-українська війна
12:23 Під час війни ЛКК може дистанційно встановлювати інвалідність дітям
11:47 Україна надасть Туреччині гуманітарну допомогу — указ
11:46 За добу окупанти понад 30 разів обстріляли Херсонщину: є поранені
11:12 Щонайменше 20 ув’язнених бойовиків ІДІЛ втекли після землетрусу в Сирії — France 24
11:12 ДБР встановило особи 46 російських артилеристів, які влітку обстрілювали Харків
10:33 Google оголосив про запуск власного конкурента ШІ ChatGPT
10:28 Оксані Марченко повідомлено про підозру у фінансуванні Росгвардії та МВД РФ
09:59 Через шторм ворог прибрав всі ракетоносії з Чорного моря — ОК «Південь»
09:51 Малоймовірно, що Росія збере достатньо сил для суттєвого впливу на результат війни найближчими тижнями – британська розвідка
09:28 Загалом Нідерланди надали Україні понад €1 млрд військової допомоги
08:44 Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 1000 російських окупантів
08:30 6 лютого росіяни вбили ще одного мирного жителя у Бахмуті — Донецька ОВА
08:18 Дніпропетровщина: ворожі обстріли знеструмили помпову станцію, без води залишилося 9 населених пунктів
07:39 7 лютого: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:17 У низці областей очікується сніг: прогноз погоди на 7 лютого
01:04 В Yasno закликали підготуватись до триваліших відключень електроенергії
00:47 Чехія розкритикувала дозвіл на участь російських спортсменів в Олімпіаді-2024

06 лютого

23:14 Генсек ООН: Перспективи миру в Україні зменшуються – світ зіштовхується з масштабнішою війною
22:43 У Києві та Криму – сейсмолог спрогнозував ймовірність землетрусу в Україні
21:17 «Мусимо її знати, аби бути українцями» – Сюмар закликала повернути історію України до переліку обов’язкових предметів
20:52 Санкції повертають Росію в «дикий час бандитського капіталізму» – The Economist
20:24 Найсильніший землетрус за десятиліття вразив західний Нью-Йорк – АР
19:37 Лідер тайванської опозиції відвідає Китай на тлі напруги між країнами – Reuters
19:04 Порошенко закликав повернути доплати військовим та змінити закон про Конституційний Суд

Щонайменше 20 ув’язнених бойовиків ІДІЛ втекли після землетрусу в Сирії — France 24

У Сирії після землетрусу близько 20 осіб, здебільшого бойовики терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ), втекли з в'язниці. Вони після землетрусу почали бунт і взяли під свій контроль частину в'язниці.

Вівторок, 7 лютого 2023, 11:12
Підтримати

Про це повідомило France 24.

Внаслідок стихійного лиха постраждала в’язниця у Раджо, де стався бунт. За словами працівника зі в’язниці, вважається, що особи, які втекли, є бойовиками “Ісламської держави”.

У в’язниці військової поліції в місті Раджо утримується близько 2 000 ув’язнених, серед яких 1 300 підозрюються в причетності до ІДІЛ, а також бійці очолюваних курдами сил. Населений пункт знаходиться поблизу турецького кордону.

У в’язниці тріснули стіни та двері.

Зазначено, що Сирійська обсерваторія з дотримання прав людини, що базується у Великій Британії, не може перевірити, чи втекли полонені. Організація підтвердила, що був заколот.

У грудні 2022 році у Раджо на охоронний комплекс у колишній де-факто сирійській столиці Рака сталася груднева атака ІДІЛ. Під час неї намагалися звільнити джихадистів із тамтешньої в’язниці. Внаслідок цього були вбиті шість членів очолюваних курдами сил безпеки. Штурм було зірвано.

Теги: бойовики, землетрус, ІДІЛ, Сирія, стихійне лихо, терористи, терористична організація

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook