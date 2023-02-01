Деякі українці ризикують життям, рятуючи котів, собак та інших тварин, які стали бездомними через російське вторгнення.

Про це інформує The Hill.

Бойові дії знищили цілі міста та зрівняли з землею значні ділянки багатьох районів, змусивши мільйони українців виїхати за кордон або у відносно безпечніші західні частини країни.

Ольга Чевганюк, представник української зооорганізації UAnimals, підрахувала, що внаслідок бойових дій щонайменше 200 000 тварин залишилися без даху над головою.

Зазначено, що коли волонтери заходять на щойно відвойовану у Росії територію, перше, що вони помічають – це зруйновані будинки та наляканих тварин.

“Іноді вони настільки перелякані, що бояться наближатися до нас, втікають від машин та ховаються”, – коментує Чевганюк.

Наголошено, що раніше UAnimals зосереджувалися на забезпеченні кращих умов для циркових тварин. Проте після початку війни організація перейшла до допомоги тваринам, постраждалим від російських військ. Це включає в себе відновлення розбомблених притулків і забезпечення їжею та ліками громадян, які надають допомогу тваринам у зруйнованих війною містах. Це також стосується і тих територій, які все ще знаходяться під контролем Росії.

Додається, що популяція безпритульних тварин в Україні значно зросла в перші дні війни. Багато мігрантів взяли своїх домашніх тварин, однак є ті, що залишили їх в надії повернутися назад через кілька днів.

За словами представників UAnimals, багато часу працівники витрачали на дзвінки від “людей, які запитували, як вони можуть допомогти тваринам, замкненим у будинках”. Багато українців взяли справу у свої руки, незважаючи на те, що російські обстріли зруйнували притулки та ускладнили шляхи постачання їжі та медикаментів.