Про це повідомляє правозахисна організація Iran Human Rights.

Також серед загиблих 43 дитини, які були вбиті силами безпеки Ірану під час загальнонаціональних протестів. З цих дітей дев’ятеро були дівчатами й троє громадянами Афганістану.

Водночас принаймні дев’ятьох протестувальників засудили за звинуваченнями у злочинах проти національної безпеки Ірану. Їм загрожує швидка страта.

Читайте також:

В Ірані вимагають «рішуче розправитися» з протестувальниками: йдеться про заклик до страти 14 тисяч осіб

Директор організації Iran Human Rights Махмуд Амірі-Могаддам закликав до створення механізму ООН для розслідування злочинів іранської влади під час придушення нею протестів: “Створення ООН механізму міжнародного розслідування та притягнення до відповідальності сприятиме процесу притягнення винних до відповідальності в майбутньому та збільшить ціну репресій для уряду Ісламської Республіки”, — сказав він.