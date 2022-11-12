Щонайменше 326 людей загинули в Ірані під час протестів, які тривають після загибелі 22-річної Махси Аміні, котру заарештували за "неправильне носіння хіджабу".

Про це повідомляє правозахисна організація Iran Human Rights.

Також серед загиблих 43 дитини, які були вбиті силами безпеки Ірану під час загальнонаціональних протестів. З цих дітей дев’ятеро були дівчатами й троє громадянами Афганістану.

Водночас принаймні дев’ятьох протестувальників засудили за звинуваченнями у злочинах проти національної безпеки Ірану. Їм загрожує швидка страта.

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Директор організації Iran Human Rights Махмуд Амірі-Могаддам закликав до створення механізму ООН для розслідування злочинів іранської влади під час придушення нею протестів: “Створення ООН механізму міжнародного розслідування та притягнення до відповідальності сприятиме процесу притягнення винних до відповідальності в майбутньому та збільшить ціну репресій для уряду Ісламської Республіки”, — сказав він.