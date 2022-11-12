Про це повідомляє правозахисна організація Iran Human Rights.
Також серед загиблих 43 дитини, які були вбиті силами безпеки Ірану під час загальнонаціональних протестів. З цих дітей дев’ятеро були дівчатами й троє громадянами Афганістану.
Водночас принаймні дев’ятьох протестувальників засудили за звинуваченнями у злочинах проти національної безпеки Ірану. Їм загрожує швидка страта.
Директор організації Iran Human Rights Махмуд Амірі-Могаддам закликав до створення механізму ООН для розслідування злочинів іранської влади під час придушення нею протестів: “Створення ООН механізму міжнародного розслідування та притягнення до відповідальності сприятиме процесу притягнення винних до відповідальності в майбутньому та збільшить ціну репресій для уряду Ісламської Республіки”, — сказав він.
- Іранська школярка померла після побиття силами безпеки країни. Дівчинку побили за те, що у її шкільних підручниках не було зображень засновника Ісламської Республіки.
- На протестах чимало іранських жінок відрізають своє волосся, що є ознакою гострої форми протесту.
- В Ірані 16-річна Асра Панахі померла після того, як силовики вчинили рейд у середній школі та вимагали від групи дівчат заспівати гімн, який прославляє верховного лідера Ірану. Це спровокувало нову хвилю протестів по всій країні.
- Голова Революційної гвардії Ірану попередив протестувальників, що субота була останнім днем протестів, що свідчить про те, що сили безпеки можуть посилити і без того жорстке придушення широкомасштабних заворушень.