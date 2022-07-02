Більш детально про сьогоднішні обстріли в етері телемарафону повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його словами, цього ранку окупанти випустили по Миколаєву щонайменше 7 ракет.
Кім наголосив, що вранці мер Миколаєва Олександр Сєнкевич написав про вибухи і саме у цей час відбулись “прильоти”.
“Прилетіло щонайменше 7 ракет, які влучили по місту та околицях”, – сказав Кім.
На даний час інформація щодо того, з якої зброї обстріляли Миколаїв ще уточнюється. Однак станом на зараз точно відомо, що жертв немає.
“Дякуючи Святому Миколаю. Але ми ще уточнюємо”, – додав він.
Щодо того, куди влучили ракети, голова Миколаївської ОВА зауважив, що окупанти, як і завжди, поцілили “нікуди”.
“По інфраструктурі, по підприємству, що виробляє цеглу. Декілька лягли в полі”, – сказав Кім.
- Нагадаємо, вранці 1 липня російські загарбники укотре завдали ракетного удару по Миколаєву. По місту було випущено близько 10 ворожих ракет.
- Також у Миколаївські ОВА заявили, що наразі в області головна проблема – це безпека людей. Щодня населення потерпає від російських обстрілів. Проте, навіть попри ризики, не всі бажають виїжджати до інших регіонів України чи за кордон.