Сьогодні вранці, 2 липня, російські окупанти здійснили черговий ракетний обстріл Миколаєва. Вибухи у місті пролунали після 4 ранку.

Більш детально про сьогоднішні обстріли в етері телемарафону повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, цього ранку окупанти випустили по Миколаєву щонайменше 7 ракет.

Кім наголосив, що вранці мер Миколаєва Олександр Сєнкевич написав про вибухи і саме у цей час відбулись “прильоти”.

“Прилетіло щонайменше 7 ракет, які влучили по місту та околицях”, – сказав Кім.

На даний час інформація щодо того, з якої зброї обстріляли Миколаїв ще уточнюється. Однак станом на зараз точно відомо, що жертв немає.

“Дякуючи Святому Миколаю. Але ми ще уточнюємо”, – додав він.

Щодо того, куди влучили ракети, голова Миколаївської ОВА зауважив, що окупанти, як і завжди, поцілили “нікуди”.

“По інфраструктурі, по підприємству, що виробляє цеглу. Декілька лягли в полі”, – сказав Кім.