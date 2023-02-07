Про це сповіщає CBS news.
У неділю, 5 лютого, водій снігоочисної машини в Східному Тіролі в Австрії був знайдений мертвим. Чоловіка накрила снігова лавина. В Ецталі загинув 32-річний китайський лижник, у Циллерталі поховано 17-річного чоловіка з Нової Зеландії, а в Кляйнвальзерталі знайдено мертвим 55-річного німця, який зник безвісти з п’ятниці.
Повідомляється, що лише в австрійському регіоні Тіроль було зареєстровано більше десятка лавин. Влада встановила рівень попередження на чотири за п’ятибальною шкалою та закликала бути обережними.
У понеділок, 6 лютого, служба з надзвичайних ситуацій в Тіролі продовжувала рекомендувати не займатися зимовими видами спорту в цьому районі, вказавши три рівні небезпеки.
“Жителі регіону повинні проявляти велику обережність і стриманість, оскільки навіть один спуск може спровокувати сходження лавин, в тому числі великих”, – наголосила у службі.
Також додається, що 31-річна німкеня загинула в суботу в регіоні Південний Тіроль в Італії, коли сніговий масив зірвався на висоті 2 км поблизу перевалу Лімо. Рятувальні роботи були ускладнені через сильний вітер. Ще одну жінку, яка каталася з нею на лижах, витягли зі снігу неушкодженою.
Крім того, серед інших жертв у суботу були 29-річний лижний гід і 33-річний чоловік, які каталися на підготовлених лижних трасах.
- Затяжний зимовий шторм, який минулого тижня приніс сильний сніг, потужний вітер і аномальний холод на більшу частину США, забрав життя щонайменше 26 осіб і залишив сотні тисяч без світла.
- Сьогодні на лижних трасах на заході Австрії поблизу міста Зуерс зійшла лавина. Під завалами снігу близько 200 рятувальників розшукували людей.
- Інцидент трапився поблизу метеостанції “Плай”, яка знаходиться у селі Гукливий Воловецької територіальної громади (Закарпатська область, Мукачівський район). Як зазначають рятувальники, попри всі попередження туристи продовжують наражати себе на небезпеку.