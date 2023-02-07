Щонайменше дев'ять людей стали жертвами лавин в Австрії та Італії. Деякі померли після катання на лижах у невідведених для цього місцях, незважаючи на попередження про підвищений ризик сходження лавин.

Про це сповіщає CBS news.

У неділю, 5 лютого, водій снігоочисної машини в Східному Тіролі в Австрії був знайдений мертвим. Чоловіка накрила снігова лавина. В Ецталі загинув 32-річний китайський лижник, у Циллерталі поховано 17-річного чоловіка з Нової Зеландії, а в Кляйнвальзерталі знайдено мертвим 55-річного німця, який зник безвісти з п’ятниці.

Повідомляється, що лише в австрійському регіоні Тіроль було зареєстровано більше десятка лавин. Влада встановила рівень попередження на чотири за п’ятибальною шкалою та закликала бути обережними.

У понеділок, 6 лютого, служба з надзвичайних ситуацій в Тіролі продовжувала рекомендувати не займатися зимовими видами спорту в цьому районі, вказавши три рівні небезпеки.

“Жителі регіону повинні проявляти велику обережність і стриманість, оскільки навіть один спуск може спровокувати сходження лавин, в тому числі великих”, – наголосила у службі.

Також додається, що 31-річна німкеня загинула в суботу в регіоні Південний Тіроль в Італії, коли сніговий масив зірвався на висоті 2 км поблизу перевалу Лімо. Рятувальні роботи були ускладнені через сильний вітер. Ще одну жінку, яка каталася з нею на лижах, витягли зі снігу неушкодженою.

Крім того, серед інших жертв у суботу були 29-річний лижний гід і 33-річний чоловік, які каталися на підготовлених лижних трасах.