Щонайменше п'ять відомих російських бізнесменів померли від самогубства з кінця січня. Троє з них нібито вбили членів своїх сімей, перш ніж покінчити з життям. Четверо загиблих були пов’язані з російським державним енергетичним гігантом "Газпром" або однією з його дочірніх компаній.

Про це інформує американське видання CNN.

Топменеджера “Газпрому” знайшли мертвим у своєму котеджі в селі Ленінському під Санкт-Петербургом 30 січня 2022 року, повідомило російське пропагандистське державне ЗМІ “РИА Новости”.

На місці події знайшли передсмертну записку, а слідство розслідує смерть як самогубство. Російська державна телекомпанія RenTv розпізнала чоловіка як Леоніда Шульмана, керівника “Газпром Інвест”.

Всього через місяць у тому ж селі ще одного топменеджера “Газпрому”, Олександра Тюлакова, знайшли мертвим у своєму гаражі, повідомляє незалежне російське видання “Новая газета”. “Новая газета” повідомила, що він помер від самогубства.

28 лютого у своєму будинку в Сурреї (Англія) знайшли мертвим російського мільярдера українського походження Михайла Уотфорда.

Інший російський бізнесмен Василь Мельников був знайдений мертвим разом зі своєю родиною в Нижньому Новгороді наприкінці березня, повідомляє російське видання “Коммерсант”. Він був власником медичного підприємства “МедСтом”. За даними Слідчого комітету Росії, 23 березня 43-річного чоловіка, його 41-річну дружину та двох дітей 4 та 10 років знайшли зарізаними ножем.

Комітет не назвав імені Мельникова, але вік загиблих і місце події збігаються з даними “Коммерсанта”.

Під час інциденту у березні там було сказано, що “не було ознак несанкціонованого проникнення у квартиру”, а “ножі було знайдено та вилучено”.

“[Слідство] розглядає кілька версій того, що сталося, зокрема вбивство дітей та дружини главою сім’ї з наступним самогубством”, – повідомили в комітеті.

А на початку цього місяця ще двоє російських бізнесменів загинули внаслідок очевидних самогубств.

Колишнього віцепрезидента “Газпромбанку” Владислава Аваєва знайшли мертвим разом із дружиною та дочкою у своїй московській квартирі 18 квітня, повідомляє російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС.

Посилаючись на джерело в правоохоронних органах, ТАСС стверджує, що влада розслідує смерть Аваєвих як самогубство.