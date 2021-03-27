Міністр юстиції України Денис Малюська вирішив привернути увагу потенційних покупців до Ірпінського виправного центру. Тому він намалював на стіні в’язниці графіті у стилі відомого художника Бенксі.

Про це Малюська повідомив у своєму Facebook.

Зазначимо, що міністр спробував відтворити знамените графіті Бенксі, яке той намалював нещодавно на стіні знаменитої Редінгської в’язниці. Саме там відбував термін письменник Оскар Вайлд. У 2019 році в’язницю намагалися продати, але угода так і не відбулася.

“Я далеко не Бенксі, малював останній раз в школі, але я спробую щось подібне зробити й у нашій в’язниці, яку ми виставили на продаж”, – пояснив свою ідею міністр.

Також Малюська поділився відеороликом створення графіті та зазначив, що той, хто купить в’язницю за понад 110 млн грн, крім 8 гектарів землі, отримає ще й бонус – “видатний шедевр мистецтва за мотивами твору самого Бенксі”.