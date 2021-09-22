Шефір внаслідок замаху не постраждав, але він у шоковому стані, – Арахамія

Перший помічник президента України Володимира Зеленського - Сергій Шефір не постраждав внаслідок обстрілу його автівки. Зараз він у безпечному місці.

Про це повідомив очільник “Слуги народу” Давид Арахамія, інформує “Інтерфакс-Україна”.

“Десь 20 хвилин тому я розмовляв з паном Шефіром… Він їхав на роботу, він зазвичай їздить в 50% випадків сам за кермом, в 50% – з водієм... Водій отримав три вогнепальні поранення і госпіталізований. Сам Сергій цілий… все нормально. Живий, здоровий. Його поліція пересадила в службовий екіпаж і відвезла у безпечне місце”, – повідомив Арахамія.

За словами, наразі Шефір перебуває у шоковому стані.

“Він у стані шоку … Він трактує, що стріляли в нього, але потрапили у водія“, – повідомив Арахамія.

Нардеп додав, що на дорозі, де відбувся замах, багато камер. Згодом з’являться відео інциденту.

Замах на Сергія Шефіра

Сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники, що в Києво-Святошинському районі, обстріляли машину першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

В автомобіль потрапило понад 10 куль. Водій отримав поранення.

В Офісі президента вважають обстріл автомобіля Шефіра нічим іншим, ніж замахом на вбивство. Як повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, в ОПУ замах на Шефіра пов’язують із деякими олігархічними та кримінальними угрупованнями, але не конкретизував.

Публічна реакція президента Володимира Зеленського на обстріл автівки Шефіра буде згодом.

За фактом автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб.

Що відомо про Сергія Шефіра?

Сергій Шефір – перший помічник президента, колишній сцанарист і продюсер, співзасновник “Студії Квартал-95”. Авторський стаж у Шефіра понад 15 років. Він разом з Борисом Шефір писав для різних команд КВН.

Сергій Шефір та його брати Борис продюсували також дві частини знаменитого серіалу “Слуга народу” із Зеленським у головній ролі.

Під час президентської кампанії вони перерахували до виборчого фонду Зеленського по 1,5 млн грн, а їхні дружини – по 1 млн грн.

Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Зеленського.

У травні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив свого бізнес-партнера і співзасновника студії “Квартал 95” Сергія Шефіра своїм першим помічником.

За час роботи в Офісі президента Шефір часто опинявся у центрі уваги. Раніше повідомлялось, що помічник президента їздить у справах “Кварталу 95” до олігарха Ігоря Коломойського.

Дружина Шефіра – Лариса навесні 2020 року оформила право власності на елітну квартиру у Києві та ділянку на березі Дніпра у селі Лебедівка Вишгородського району.

Водночас президент запевняв, що голова його Офісу Андрій Єрмак і перший помічник Сергій Шефір не формують кадрову політику в країні.