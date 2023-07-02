Джерело: BBC.
Global Witness опублікувало аналіз, де зазначалося, що торік компанія брала участь у майже восьмій частині морського експорту газу РФ.
Одним з випадком стало те, коли 9 травня величезний танкер, який може перевозити понад 160 тисяч кубометрів газу, стисненого в рідку форму, вийшов з порту Сабетта, що на півострові Ямал на крайній півночі Росії. Вантаж придбала Shell і він попрямував до Гонконгу.
Партія енергоносіїв стала восьмою зі СПГ, яку Shell придбала на Ямалі цього року. Торік на частку Shell припадало 12% російської морської торгівлі СПГ. У результаті корпорація входила до п’ятірки найбільших трейдерів СПГ російського походження.
У березні 2022 року Shell перепросила через купівлю вантажу російської нафти. У компанії заявляли, що відмовляться від російських нафтогазових проєктів.
Зокрема пролунали плани продати свої автозаправні станції та інші бізнеси в Росії, що і було зроблено. Ще компанія припинила спільні підприємства з державним енергетичним гігантом “Газпром”.
Попри заяви Shell продовжує приймати вантажі СПГ з двох російських портів – на Ямалі та на Сахаліні на далекому сході.
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