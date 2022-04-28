Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.
Досі компанія продовжувала купувати суміші, де російські нафтопродукти мали частку менше як 50%. Проте тепер Shell відмовилася й від цієї практики. Відтепер умовою для закупівлі авіаційного керосину на торговій платформі Platts Shell стала відсутність будь-яких російських нафтопродуктів.
“Ми працюємо над тим, щоб поетапно виключити російські нафту і газ з нашого ланцюжка поставок, одночасно захищаючи поставки енергії і палива, на які щодня покладаються мільйони людей”, – додав представник Shell.
До аналогічних обмежень долучилися інші європейські компанії, зокрема TotalEnergies, Repsol і BP. Минулого тижня компанія проводила перемовини з китайськими партнерами для продажу своєї частки (27,5%) у великому російському газовому проєкті з виробництва зрідженого природного газу “Сахалін-2”. Спільні переговори вели з китайськими державними нафтовими компаніями CNOOC, CNPC і Sinopec. Проте Shell відкрита для потенційних покупців і за межами Китаю.
- Нагадаємо, найбільший світовий нафтотрейдер Vitol Group планував припинити торгівлю нафтою та нафтопродуктами з Росії до кінця 2022 року. Також компанія не укладатиме нових угод щодо російських енергоносіїв. Раніше BP, Shell і Exxon Mobil оголосили про припинення ділових відносин з Росією.
- Також віцепрезидент “Газпромбанку”, одного з найбільших приватних банків РФ, охоплених холдингом “Газпром”, Ігор Волобуєв залишив свою посаду і країну через інакомислення щодо війни в Україні та планує приєднатися до територіальної оборони Києва.