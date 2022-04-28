Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

Досі компанія продовжувала купувати суміші, де російські нафтопродукти мали частку менше як 50%. Проте тепер Shell відмовилася й від цієї практики. Відтепер умовою для закупівлі авіаційного керосину на торговій платформі Platts Shell стала відсутність будь-яких російських нафтопродуктів.

“Ми працюємо над тим, щоб поетапно виключити російські нафту і газ з нашого ланцюжка поставок, одночасно захищаючи поставки енергії і палива, на які щодня покладаються мільйони людей”, – додав представник Shell.

До аналогічних обмежень долучилися інші європейські компанії, зокрема TotalEnergies, Repsol і BP. Минулого тижня компанія проводила перемовини з китайськими партнерами для продажу своєї частки (27,5%) у великому російському газовому проєкті з виробництва зрідженого природного газу “Сахалін-2”. Спільні переговори вели з китайськими державними нафтовими компаніями CNOOC, CNPC і Sinopec. Проте Shell відкрита для потенційних покупців і за межами Китаю.