Про це повідомили у пресслужбі кіберполіції. Також про це розповів співвласник Monobank Олег Гороховський.

Суть схеми

За інформацією кіберполіції, шахраї реєструвалися на торговельних онлайн-майданчиках і для здійснення платежу або для продажу товару надавали покупцям посилання на фішингову сторінку.

Ті залишали на сторінці реквізити банківських карток, а зловмисники, використовуючи ці данні, оформлювали перекази грошей на підконтрольні організатору схеми рахунки. Загалом у такий спосіб їм вдалося привласнити близько 18 млн гривень.

Гороховський розповів, що шахраї представлялися “службою безпеки” різних банків, зокрема, Monobank.

“Співробітники Харківського управління кіберполіції прийшли в гості до “служби безпеки” Monobank, що знаходиться в Херсонському СІЗО. Під час візиту виявилося, що за цією ж адресою знаходиться також “служба безпеки” “Приватбанку”, “Ощадбанку” та НБУ. “Колеги” працювали один з одним в тісному контакті, обмінювалися досвідом та напрацюваннями”, — розповів бізнесмен, чий банк допомагав поліціянтам викрити шахраїв.

Серед постраждалих — громадяни України, Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії та інших країн.

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Затримання зловмисників

За даними слідства, сему організував 20-річний чоловік, який вже перебуває під вартою. Своїх співкамерників у СІЗО він долучив до реалізації схеми. Помічників і потерпілих вони разом шукали в мережі.

Наразі відомо про дев’ятьох фігурантів справи. Їм оголошено про підозру в створенні та участі в злочинній організації та шахрайстві (ст. 255 та ч. 3 ст. 190 ККУ). Про обставини потрапляння до СІЗО окремих фігурантів справи кіберполіція не інформує.

Правоохоронці провели обшуки в оселях фігурантів та слідчому ізоляторі. Техніка вилучена. Учасників угруповання затримано. Санкції інкримінованих затриманим статей передбачають до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Фото: cyberpolice.gov.ua

Фото: Олег Гороховський / Facebook

Якщо провину фігурантів буде доведено, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.