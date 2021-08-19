Ліквідовану групу шахраїв, що обманним шляхом отримували реквізити банківських карт українців та іноземців і привласнювали їхні гроші. Зловмисникам вдалося "заробити" близько 18 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі кіберполіції. Також про це розповів співвласник Monobank Олег Гороховський.

Суть схеми

За інформацією кіберполіції, шахраї реєструвалися на торговельних онлайн-майданчиках і для здійснення платежу або для продажу товару надавали покупцям посилання на фішингову сторінку.

Ті залишали на сторінці реквізити банківських карток, а зловмисники, використовуючи ці данні, оформлювали перекази грошей на підконтрольні організатору схеми рахунки. Загалом у такий спосіб їм вдалося привласнити близько 18 млн гривень.

Гороховський розповів, що шахраї представлялися “службою безпеки” різних банків, зокрема, Monobank.

“Співробітники Харківського управління кіберполіції прийшли в гості до “служби безпеки” Monobank, що знаходиться в Херсонському СІЗО. Під час візиту виявилося, що за цією ж адресою знаходиться також “служба безпеки” “Приватбанку”, “Ощадбанку” та НБУ. “Колеги” працювали один з одним в тісному контакті, обмінювалися досвідом та напрацюваннями”, — розповів бізнесмен, чий банк допомагав поліціянтам викрити шахраїв.

Серед постраждалих — громадяни України, Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії та інших країн.

Затримання зловмисників

За даними слідства, сему організував 20-річний чоловік, який вже перебуває під вартою. Своїх співкамерників у СІЗО він долучив до реалізації схеми. Помічників і потерпілих вони разом шукали в мережі.

Наразі відомо про дев’ятьох фігурантів справи. Їм оголошено про підозру в створенні та участі в злочинній організації та шахрайстві (ст. 255 та ч. 3 ст. 190 ККУ). Про обставини потрапляння до СІЗО окремих фігурантів справи кіберполіція не інформує.

Правоохоронці провели обшуки в оселях фігурантів та слідчому ізоляторі. Техніка вилучена. Учасників угруповання затримано. Санкції інкримінованих затриманим статей передбачають до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Якщо провину фігурантів буде доведено, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.