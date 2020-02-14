Журналісти програми "Схеми" відреагувала на намір Офісу президента подати на них до суду через розслідування про поїздку Володимира Зеленського до Омана.

Заява редакції опубліковано виданням “Радіо Свобода“.

Як повідомлялося раніше, в останньому випуску програми “Схеми” йшлося про те, що секретар Радбезу Росії Микола Патрушев відвідував Маскат в Омані, коли там перебував президент України Володимир Зеленський. За інформацією журналістів, російський силовик прилетів тим же чартерним літаком, який через добу доставив президента України з Маската до Києва. Офіс Президента України заявив, що подає до суду на програму “Схеми” з вимогою спростувати неправдиву інформацію, озвучену в сюжеті.

Журналісти зазначили, що не розуміють, яка саме інформація, озвучена в сюжеті, є неправдивою.

“Ми чекаємо на цей документ (позов ОПУ — ред.). Можливо, з позову ми зрозуміємо, що конкретно з озвученого в сюжеті, на думку ОП, є неправдою? Що Зеленський був в Омані? Що він повертався чартерним бортом 9H-VJN? Що саме цим бортом туди напередодні прилетів Патрушев із Москви? Що в Омані із Зеленським був Андрій Єрмак? Якщо ж у ОП хочуть спростувати зустріч Патрушева та Зеленського – то, по-перше, у матеріалі немає тверджень про те, що така зустріч відбулася. По-друге, позиція Офісу президента була повною мірою представлена у сюжеті”, — зауважили в редакції “Схем”.

Також журналісти заявили, що від початку історії з Оманом “саме Офіс президента не договорював, приховував і навіть свідомо чи ні, дезінформував суспільство” і поводився так само. Попередження Офісу Президента громадському мовнику — телеканалу “UA: Перший” — на якому виходить програма “Схеми” журналісти сприйняли як тиск та втручання в справи редакції.

“Замість того, щоб відповісти на запитання, які досі залишаються без відповіді, і прояснити досі незрозумілі моменти – Андрій Єрмак та Офіс президента у своїх заявах вдаються до дискредитації редакції та погрожують судом журналістам, які намагаються пролити світло на всю цю історію. Також через вихід нашого матеріалу Офіс президента дозволив собі зробити публічний сигнал-застереження Суспільному мовнику, що важко тлумачити інакше, аніж тиск та втручання в редакційні справи. … Коли конкретному президенту, міністру чи депутату не подобається, що транслює Суспільний мовник, це не означає, що він має право на нього публічно тиснути”, — наголосили вони.

Нагадаємо, 5 січня ЗМІ опублікували фотографії, на яких був зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel – найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський у найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.

За підрахунками журналістів, відпочинок в Омані, без урахування вартості перельоту з Києва, обійшовся президенту не менше ніж в 2,5 млн гривень. В офіційній відповіді Державного управління справами вказувалося, що Володимир Зеленський здійснив поїздку до Оману на початку січня 2020 року за чиїсь приватні кошти.

У МЗС України заявили, що візит президента Володимира Зеленського в Оман був спрямований на “підтримку позитивної динаміки” у відносинах між країнами. При цьому лише 12% українців повірили, що поїздка Володимира Зеленського до Оману була робочою. Про це свідчать підсумки опитування, проведеного соціологічною службою “Центру Разумкова” з 17 по 21 січня.