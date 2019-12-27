Журналісти програми "Схеми" зафіксували, як очільник Офісу президента Андрій Богдан зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським в одному з ресторанів Києва.

Про це йдеться в сюжеті “Таємна вечеря”: керівник ОП Богдан таємно зустрічався з Коломойським в центрі Києва”.

25 грудня Богдан близько шостої вечора виїхав з території Офісу президента, і поїхав до італійського ресторану в Печерському районі, де у нього відбулася зустріч з головою правління НАК “Нафтогаз України” Андрієм Коболєвим.

Приблизно через годину, близько восьмої вечора, журналісти помітили охоронця Богдана і машину голови ОП біля одного з японських ресторанів в центрі столиці. Пізніше в цей заклад приїхав сам олігарх Ігор Коломойський.

Пізніше до них приєднався Тимур Міндіч, бізнес-партнер олігарха і один з власників студії “Квартал 95”.

Щоб потрапити в ресторан особисто, журналісти забронювали там столик.

Ще через годину з однієї з окремих кімнат ресторану вийшли бізнесмен Михайло Кіперман, екс-нардеп і товариш олігарха Євген Геллер. Разом з Геллером пішов охоронець Богдана. Після них вийшов Міндіч. І останнім – сам Коломойський.

Журналісти поцікавилися у олігарха, чи правдивий той факт, що влада Зеленського, якщо не перешкоджає, то принаймні не втручається в його бізнес.

“Це філософське питання. Я можу сказати, що точно навмисно не заважає. Але курс 23 сам за себе говорить. Заважає це або не заважає, якщо, припустимо, деякі підприємства, де я акціонер, експортно орієнтовані”, – відповів він.

Також Коломойський зазначив, що його бізнес ніколи не програвав і за президентства Петра Порошенка, а потім сказав репліку про “ПриватБанк”:

“Банк ще не повернув, але скоро поверну … Взагалі, навіть не сумнівайтеся … Законним шляхом, так як належить за законодавством. От повірте мені, справедливість восторжествує. Як би МВФ не бився головою об стіну, закони придумував, щось розповідав, все це порожні дурниці”.

У той час, як журналіст Михайло Ткач розмовляв з Коломойським, охоронець Богдана про щось говорив з охоронцем радом стоїть готелю, а потім поїхав в машині керівника ОП.

Що стосується спілкування олігарха з Богданом, то він заперечував, що очільник ОП був з ним на зустрічі, але розповів, що час від часу вони телефонують один одному з різних питань.

Після спілкування з олігархом журналіст зайшов до кімнати, де зустрічалися бізнесмени, побачивши, що вона прохідна і там є запасний вихід. Після того як охоронець Богдана виїхав на автомобілі голови ОП, то, зробивши коло, заїхав на підземний паркінг, який належить готелю.

Коболєв предмет зустрічі з Богданом коментувати відмовився, а сам голова ОП на питання не відповів.