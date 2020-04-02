Шеньчжень став першим китайським містом, яке офіційно заборонило продаж і споживання м'яса собак та котів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Заборону введено на тлі того, що джерелом спалаху нового типу коронавірусу COVID-19 стали дикі тварини. Китайська влада раніше вже обмежила продаж і вживання м’яса диких тварин, але Шеньчжень пішов далі й поширив заборону також на кішок і собак.

Новий закон набере чинності 1 травня.

За даними зоозахисної організації Humane Society International, по всій Азії щорічно заради м’яса вбивають близько 30 млн собак.

Зазначається, що в одному лише Китаї щороку гинуть близько 10 мільйонів собак і 4 мільйони кішок.

При цьому, практика вживання собачого м’яса серед китайців не настільки поширена. За даними видання, більшість місцевих жителів ніколи не їли м’яса собак і кажуть, що не хотіли б спробувати.