Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Імена трьох астронавтів – Не Хайшен, Лю Бомін і Тан Хунбо.
Це буде найтриваліший пілотований космічний політ Китаю на сьогоднішній день і перший майже за п’ять років.
У четвер їхня капсула “Шеньчжоу-12” Shenzhou-12 успішно злетіла на ракеті Long March 2F.
Старт з космодрому Цзюцюань в пустелі Гобі відбувся о 09:22 за пекінським часом (1:22 за Гринвічем).
За останні шість місяців Китай привіз на Землю зразки гірських порід і ґрунту з поверхні Місяця і приземлив шестиколісний робот на Марсі.
Що буде робити екіпаж в космосі?
Основне завдання командира Не Хайшена і його команди – ввести в експлуатацію 22,5-тонний модуль “Тяньгун”.
“У мене багато очікувань. Нам потрібно створити наш новий дім у космосі і протестувати низку нових технологій. Отже, місія важка і складна. Я вірю, що, якщо ми втрьох будемо працювати в тісній співпраці, виконуючи ретельні і точні операції, ми зможемо подолати наші проблеми. у нас є впевненість в тому, що ми виконаємо місію”, – сказав Не перед запуском.
Модуль “Тяньгун” довжиною 16,6 м і шириною 4,2 м був запущений у виробництво в квітні.
Це перший і ключовий компонент того, що в кінцевому підсумку стане орбітальною станцією вантажопідйомністю близько 70 тонн, що включає житлові приміщення, наукові лабораторії і навіть телескоп типу Хаббл для спостереження за космосом.
Різні елементи будуть запускатися по черзі протягом наступних двох років. Будівництво буде супроводжуватися регулярними доставками вантажів, а також експедиціями екіпажу.
Що ми знаємо про космонавтів?
Китайська влада тримали імена астронавтів “Шеньчжоу-12” в секреті до пресконференції в середу.
56-річний Не Хайшен вважається найстаршим космонавтом Китаю. У 2013 році він 15 днів провів у космосі.
Члени його команди – Лю Бомін (54 роки) і Тан Хунбо (45 років) – також мають досвід роботи у військово-повітряних силах. Лю був у місії “Шеньчжоу-7” у 2008 році.
Тан – новачок, ніколи раніше не виходив на орбіту.
Продовольство, паливо і устаткування, які будуть потрібні трійці під час їхнього перебування на борту “Тяньгун”, були доставлені роботизованим вантажним судном минулого місяця.
- У 2018 році Китай здійснив успішний запуск у космос двох навігаційних супутників BeiDou (“Бейдоу”) за допомогою однієї ракети-носія.