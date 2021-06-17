Китай запустив на орбіту трьох астронавтів, які проведуть три місяці на борту модуля "Тяньгун" (Tianhe) на висоті 380 км (236 миль) над Землею.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Імена трьох астронавтів – Не Хайшен, Лю Бомін і Тан Хунбо.

Це буде найтриваліший пілотований космічний політ Китаю на сьогоднішній день і перший майже за п’ять років.

У четвер їхня капсула “Шеньчжоу-12” Shenzhou-12 успішно злетіла на ракеті Long March 2F.

Старт з космодрому Цзюцюань в пустелі Гобі відбувся о 09:22 за пекінським часом (1:22 за Гринвічем).

За останні шість місяців Китай привіз на Землю зразки гірських порід і ґрунту з поверхні Місяця і приземлив шестиколісний робот на Марсі.

Що буде робити екіпаж в космосі?

Основне завдання командира Не Хайшена і його команди – ввести в експлуатацію 22,5-тонний модуль “Тяньгун”.

“У мене багато очікувань. Нам потрібно створити наш новий дім у космосі і протестувати низку нових технологій. Отже, місія важка і складна. Я вірю, що, якщо ми втрьох будемо працювати в тісній співпраці, виконуючи ретельні і точні операції, ми зможемо подолати наші проблеми. у нас є впевненість в тому, що ми виконаємо місію”, – сказав Не перед запуском.

Модуль “Тяньгун” довжиною 16,6 м і шириною 4,2 м був запущений у виробництво в квітні.

Це перший і ключовий компонент того, що в кінцевому підсумку стане орбітальною станцією вантажопідйомністю близько 70 тонн, що включає житлові приміщення, наукові лабораторії і навіть телескоп типу Хаббл для спостереження за космосом.

Різні елементи будуть запускатися по черзі протягом наступних двох років. Будівництво буде супроводжуватися регулярними доставками вантажів, а також експедиціями екіпажу.

Що ми знаємо про космонавтів?

Китайська влада тримали імена астронавтів “Шеньчжоу-12” в секреті до пресконференції в середу.

56-річний Не Хайшен вважається найстаршим космонавтом Китаю. У 2013 році він 15 днів провів у космосі.

Члени його команди – Лю Бомін (54 роки) і Тан Хунбо (45 років) – також мають досвід роботи у військово-повітряних силах. Лю був у місії “Шеньчжоу-7” у 2008 році.

Тан – новачок, ніколи раніше не виходив на орбіту.

Продовольство, паливо і устаткування, які будуть потрібні трійці під час їхнього перебування на борту “Тяньгун”, були доставлені роботизованим вантажним судном минулого місяця.